Wybitny reżyser z Hollywood przyjedzie do Torunia. Na koncie ma nie tylko Oscara

Steve McQueen gościem 32. EnergaCAMERIMAGE

Steve McQueen to reżyser, którego dorobek imponuje nie tylko przedstawicielom branży filmowej. Jego dzieła - w tym m.in. "Głód", "Zniewolony. 12 Years a Slave", czy "Wdowy" poruszyły widownię na całym świecie. Brytyjczyk odbierze nagrodę podczas tegorocznego EnergaCAMERIMAGE.

- Steve McQueen to artysta znany ze swojego bezkompromisowego zaangażowania w najważniejsze problemy społeczne i polityczne. Jego intensywny wizualnie styl filmowy nie tylko doskonale służy obrazowaniu kwestii rasizmu, przemocy, uzależnień i nierówności, ale także porusza sumienia i prowokuje do głębokiego dyskursu. Steve McQueen jest jednym z najważniejszych współczesnych twórców filmowych. To doskonały laureat Nagrody Specjalnej dla Wybitnego Reżysera, którą przyznajemy na naszym festiwalu - powiedział Marek Żydowicz, dyrektor festiwalu.

54-latek przyjedzie do Torunia w listopadzie. To kolejne duże nazwisko na liście gości festiwalu. Wcześniej pisaliśmy m.in. o Cate Blanchett, która jesienią zaszczyci gród Kopernika.

Najnowszy film gościa toruńskiego festiwalu

Na planie swojej najnowszej fabuły McQueen spotkał się z autorem zdjęć Yorickiem Le Saux (Małe kobietki). Blitz śledzi losy George'a (Elliott Heffernan), 9-letniego chłopca odesłanego przez matkę Ritę (Saoirse Ronan) na bezpieczną, angielską wieś podczas II wojny światowej. Uparty z natury bohater, zdeterminowany, by wrócić do pozostających we wschodnim Londynie matki oraz dziadka (Paul Weller), wyrusza w pełną przygód podróż. Podczas gdy on znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie, zrozpaczona Rita rusza na poszukiwania syna. W filmie, w którym McQueen ponownie pełnił podwójną funkcję reżysera i autora scenariusza, w głównych rolach występują nominowana do Oscara® i Nagrody BAFTA, Saoirse Ronan oraz debiutujący na ekranie, Elliott Heffernan. Obsadę uzupełniają Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman oraz Sally Messham.

Zrealizowanego dla Apple Original Film, Blitza od 1 listopada 2024 będzie można oglądać premierowo w wybranych kinach. W dniu 22 listopada br. film trafi na platformę Apple TV+.

