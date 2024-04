Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia: Sensacja w pierwszej turze! To nie koniec

Przyszliśmy do lokalu Rydzyka. Spotkały nas niemiłe niespodzianki. Czegoś takiego jeszcze nie było

Wybory samorządowe 2024. Oni dostali się do Rady Miasta Torunia. Pełna lista nazwisk

Wiemy już, że w wyborach na prezydenta Torunia czeka nas dogrywka. Niespodzianką są również wyniki wyborów do Rady Miasta Torunia. Niezadowoleni mogą być przedstawiciele KWWMZ - Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego. Ekipa dotychczasowego gospodarza grodu Kopernika będzie miała tylko 4 reprezentantów w Radzie. Niekwestionowanym triumfatorem jest w Toruniu Koalicja Obywatelska, więcej przedstawicieli od Michała Zaleskiego ma również PiS. W wyborach porażkę poniosły Trzecia Droga, nie będzie również Aktywnych dla Torunia.

Wybrani do Rady Miasta Torunia, pełna lista nazwisk:

Koalicja Obywatelska:

Anna Ł. Szytniewska,

Piotr Drążek,

Bartłomiej Jóźwiak,

Piotr Lenkiewicz,

Magdalena Cynk-Mikołajewska,

Paweł Gulewski,

Michał Wojtczak,

Edyta Macieja-Morzuch,

Michał Rzymyszkiewicz,

Karolina Krajewska,

Aneta Wierzbowska,

Agnieszka Wasita,

Łukasz Walkusz,

Jakub Hartwich,

Dominika Walichniewicz

Prawo i Sprawiedliwość:

▪ Michał Jakubaszek,

Wojciech Klabun,

Adrian Mól,

Michał Gazda,

Maciej Koziołocki,

Katarzyna Chłopecka

KWW Michała Zaleskiego:

Michał Zaleski,

Zbigniew Fiderewicz,

Marcin Czyżniewski,

Jan Ząbik

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia

PKW podała wyniki ze 124 obwodów głosowania (100%). Potwierdzają one - niespodziewane dla wielu - zwycięstwo Pawła Gulewskiego (KO) i drugą turę wyborów. Jak to wygląda we szczegółach?

Paweł Gulewski - 26548 głosów (38,28%)

Michał Zaleski - 18315 głosów (26,41%)

Adrian Mól - 8872 głosy (12,79%)

Bartosz Szymański - 6296 głosów (9,08%)

Piotr Wielgus - 3960 głosów (5,71%)

Maciej Cichowicz - 2726 głosów (3,93%)

Magdalena Noga - 1624 głosów (2,34%)

Dariusz Kubicki - 1011 głosów (1,46%)

W dogrywce Gulewski zmierzy się z Michałem Zaleskim (KWWMZ). Drugą turę wyborów zaplanowano na 21 kwietnia. Do tego czasu trwać będzie emocjonująca kampania. O szczegółach przeczytacie w naszym serwisie.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Tak wyglądały wybory samorządowe 2024 w Toruniu