Wybory samorządowe 2024. Sensacyjny triumfator z Torunia nie powstrzymał emocji! "Dzieje się coś niesamowitego"

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia: Sensacja w pierwszej turze! To nie koniec

Wybory samorządowe 2024. Paweł Gulewski nr 1 w wyborach prezydenta Torunia. Emocjonalne słowa

38,28% - to znakomity wynik, jaki uzyskał Paweł Gulewski w pierwszej turze wyborów na prezydenta Torunia 2024. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał z wyraźną przewagą, ale rzecz jasna będzie musiał jeszcze powalczyć w dogrywce. Jego rywalem będzie Michał Zaleski, który od 22 lat rządził grodem Kopernika. Zaskakuje jednak fakt, że to Gulewski startuje z "pole position", a dotychczasowy gospodarz grodu Kopernika musi gonić swojego rywala. 43-latek jeszcze nie znał oficjalnych rezultatów, a już nie mógł się powstrzymać i zwrócił się do swoich wyborców.

- Kochani jesteście wspaniali. Dzieje się coś niesamowitego - napisał po godzinie 1 w nocy Paweł Gulewski na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia

PKW podała wyniki ze 124 obwodów głosowania (100%). Potwierdzają one zwycięstwo Pawła Gulewskiego i drugą turę wyborów. Jak to wygląda we szczegółach?

Paweł Gulewski - 26548 głosów (38,28%)

Michał Zaleski - 18315 głosów (26,41%)

Adrian Mól - 8872 głosy (12,79%)

Bartosz Szymański - 6296 głosów (9,08%)

Piotr Wielgus - 3960 głosów (5,71%)

Maciej Cichowicz - 2726 głosów (3,93%)

Magdalena Noga - 1624 głosów (2,34%)

Dariusz Kubicki - 1011 głosów (1,46%)

Druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Prezydent Zaleski zapowiedział "szczegółową analizę" wyników - zarówno swojego, jak i całego KWWMZ. Warto dodać, że w Radzie Miasta będzie zaledwie czterech reprezentantów tego komitetu - Michał Zaleski, Zbigniew Fiderewicz, Jan Ząbik i Marcin Czyżniewski.

