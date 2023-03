Wzorowe zachowanie kierowców. Modelowy korytarz życia na A1. Jest nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 marca) ppołudniu na austostradzie A1 w miejscowości Ustronie. Karetka pogotowia jechała do mężczyzny, który zasłabł w samochodzie. Pojazd miał problem z przetransportowaniem poszkodowanego. Wezwano straż pożarną, której w dojeździe do mężczyzny pomogli kierowcy, tworząc wzorcowy korytarz życia. Nagranie z utworzonego korytarza życia udostępnili w mediach społecznościowych druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach, biorący udział w akcji. Nagranie prezentujemy poniżej.

Korytarz życia może uratować życie

Strażacy podkreślają, że rośnie świadomość kierowców o tym, jak ważny jest korytarz życia i w jaki sposób go tworzyć. Warto jednak stale przypominać o tym, ile znaczy korytarz życia, który znacznie ułatwia pracę służbom ratunkowym i może uratować życie potrzebującym. Stojąc w korku warto pamiętać, że w każdej chwili może powstać potrzeba utworzenia korytarza życia.

