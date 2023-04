Zagrał w Toruniu i zgarnął ogromne pieniądze! To pierwszy raz w tym miejscu

Wygrane w Lotto potrafią wywrócić życie do góry nogami. Mieszkańcy Torunia i goście regularnie próbują szczęścia. Co jakiś czas Totalizator Sportowy informuje o wysokich wygranych, które padają na terenie grodu Kopernika. 13 kwietnia 2023 roku ktoś spróbował swoich sił w kolekturze, ulokowanej przy ul. Bażyńskich 2 w Toruniu. Co ciekawe, do tej pory to miejsce nie przynosiło graczom szczęścia. Do czasu!

Aby zagrać w Mini Lotto, wystarczy tylko 1,50 zł. W ten sposób gracz daje sobie szansę nawet na 400 tysięcy złotych. W instrukcji, zamieszczonej na stronie Totalizatora Sportowego czytamy, że możemy samodzielnie wytypować 5 z 42 liczb lub też spróbować opcji na chybił-trafił. Gracz, który przyszedł do punktu Lotto przy Bażyńskich 2 stwierdził, że trzeba pomóć szczęściu i... wygrał 95 779 złotych! Na takie pieniądze niektórzy pracują ponad 2 lata! Szczęśliwcowi serdecznie gratulujemy!

13 kwietnia 2023 roku takie same wygrane padły w Świdniku, Gubinie i na stronie lotto.pl. Pamiętajmy, że gry hazardowe obarczone są sporym ryzykiem. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to trzeba podejść do tematu odpowiedzialnie. Jeśli już zdecydujecie się na wytypowanie liczb - zachowajcie swój kupon.

- To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza - podkreślają przedstawiciele Lotto w instrukcji.

