Zawartość plecaka pogrążyła 20-latkę z okolic Torunia. Zniszczyła sobie życie

W poniedziałek (18 grudnia 2023) policjanci z Dobrzejewic ustalili, że na terenie ich gminy dwie osoby mogą mieć związek z narkotykowym procederem. Z wiedzy funkcjonariuszy wynikało, że stoją za tym mieszkańcy powiatu toruńskiego, 20-letnia kobieta i jej 25-letni partner. Policjanci namierzyli i zatrzymali parę na jednej z ulic w Obrowie. Podczas kontroli osobistej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy wyszło na jaw, że w plecaku, który kobieta miała przy sobie, znajdował się duży, próżniowy worek, a w nim susz roślinny.

- Kobieta i jej partner trafili do policyjnej celi. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że to ponad 200 gramów marihuany. Zebrane w sprawie dowody świadczą o tym, że narkotyki należały do zatrzymanej 20-latki - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

19 grudnia kobieta usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości środka odurzającego. Prokurator na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, zdecydował wystąpić z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec kobiety najsurowszego środka zapobiegawczego. - 20 grudnia sąd postanowił tymczasowo aresztować podejrzaną na najbliższe trzy miesiące. Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

