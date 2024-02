Nie uwierzysz, z kim przyjaźnił się ojciec Rydzyk! Zwolennicy złapią się za głowy. "Do dziś są na Ty"

Funkcjonariusze z Inowrocławia uruchomili jakiś czas temu skrzynkę "Stop agresji drogowej", dzięki której świadkowie mogą zgłaszać niepokojące incydenty. Tak też zrobił jeden z kierowców, który przesłał filmik, kompromitujący prowadzącego osobowego opla. - Wyprzedzał na przejeździe kolejowym, a wcześniej się przed nim nie zatrzymał - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Dostał olbrzymi mandat. Kierowca z Pakości wpadł po uszy

Funkcjonariusze nie mieli litości dla kierowcy. Policjanci z inowrocławskiej "drogówki" ustalili, że zrobił to mieszkaniec gminy Pakość. Za niestosowanie się do znaku „STOP” i wyprzedzanie na przejeździe kolejowym mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 1 300 złotych oraz 18 punktami karnymi. Mundurowi liczą, że będzie to przestrogą dla innych kierowców. Film, o którym wspominamy znajdziecie nad tekstem.

