Żużel. Apator - Stal: Torunianie z potężnym osłabieniem? Trener zamieszał w składzie

Żużel. Apator - Stal: Ćwierćfinał PGE Ekstraligi na Motoarenie

Przed nami starcie czwartej z trzecią drużyną fazy zasadniczej PGE Ekstraligi. Mecz KS Apatora Toruń z ebut.pl Stalą Gorzów zaplanowano na niedzielę, a pierwszy bieg wystartuje o 19:15. Od jakiegoś czasu kibice z grodu Kopernika nie śpią spokojnie. Wszystko przez upadek i uraz Emila Sajfutdinowa. Rosjanin z polskim paszportem zaliczył bardzo groźnie wyglądający wypadek na Wyspach Brytyjskich i dochodzi do siebie. Nikogo nie trzeba przekonać, że jego ewentualny brak to ogromne osłabienie drużyny Piotra Barona. Na ten moment szanse na start byłego zawodnika Unii Leszno są niewielkie. Szkoleniowiec "Aniołów" wysłał pewien sygnał w awizowanych składach. Wychowanek klubu nie przyzwyczaił do zmian w układzie par, a w tym przypadku takowe mamy. Z juniorami pojedzie... Paweł Przedpełski!

Awizowane składy na mecz KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów

Zaskoczeń nie ma natomiast po stronie gorzowskiej. Trener Stanisław Chomski wierzy, że jego zespół powtórzy dobrą jazdą z fazy zasadniczej. Stal pewnie wygrała na Motoarenie w stosunku 50:40. Jeżeli gorzowianie ponownie zwyciężą w grodzie Kopernika, to będą niemal pewni awansu do półfinału. Ekipa z Torunia może zastosować manewr z zastępstwem zawodnika, jeśli Emil Sajfutdinow przedstawi zwolnienie lekarskie. Ważna będzie data takiego dokumentu, bo w perspektywie mamy też spotkanie rewanżowe, zaplanowane na 1 września.

KS Apator Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Wiktor Lampart

12. Emil Sajfutdinow

13. Paweł Przedpełski

14. Antoni Kawczyński

15. Krzysztof Lewandowski

ebut.pl Stal Gorzów:

1. Martin Vaculik

2. Jakub Miśkowiak

3. Oskar Fajfer

4. Szymon Woźniak

5. Anders Thomsen

6. Oskar Paluch

7. Jakub Stojanowski

Początek meczu o godzinie 19:15. Transmisję znajdziemy w Canal+ Sport i w Canal+ Online. W sprzedaży są jeszcze bilety na to spotkanie. Relację i zdjęcia z Motoareny znajdziecie w naszym serwisie.