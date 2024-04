Żużel. Prezydent Torunia optymistą. Mówi o zwycięstwie i juniorach

mówi to na poważnie

- Wygramy, bo jesteśmy dobrze przygotowani i nasi juniorzy dobrze się zaprezentują - zapewnił nas na konferencji prasowej Michał Zaleski Wiadomo, wybory wyborami, ale niedzielny mecz jest najważniejszy. W żużlu nic nie jest pewne. Nie można przewidzieć wszystkiego. Często jest tak, że dopóki nie zakończy się 15 bieg, nie można powiedzieć, kto wygrał mecz. Tak było w sezonie 2023 w Gorzowie, gdy KS Apator przyjechał na Jancarza. W najbliższą niedzielę obie drużyny zainaugurują tegoroczne rozgrywki. Kibice z Torunia do dziś pamiętają, jak wyglądał tor, gdy oba te zespoły mierzyły się w pamiętnym finale najlepszej ligi świata. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

W Toruniu doskonale pamięta się wypowiedzi senatora Koalicji Obywatelskiej Władysława Komarnickiego, pod adresem toruńskiego Apatora. My nie będziemy ich przypominać, tylko napiszemy, że w grodzie Kopernika honorowy prezes Stali Gorzów nie cieszy się gigantyczną popularnością.

Obecny prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się w piątek z dziennikarzami. Na jego konferencji był Jan Ząbik. To nie jest legenda toruńskiego żużla. To wielka legenda, chodząca ikona. To też trener młodzieży. Pan Jan od lat jest radnym z komitetu Michała Zaleskiego.

Dlatego, gdy Ząbik pojawił się na konferencji prasowej obok prezydenta Torunia, nasz dziennikarz musiał się zapytać gospodarza miasta, jak nasze Anioły spiszą się w Gorzowie. Pan prezydent poprosił Jana Ząbika aby ten odpowiedział na to pytanie. - Ja się nie znam - odparł.

Nie ma co, trener Jan ma poczucie humoru. - Wygramy. A nasi juniorzy dobrze pojadą - przewiduje Michał Zaleski. To jest tylko pierwszy mecz. Wygrana dla ekspertów byłaby jednak zaskoczeniem.