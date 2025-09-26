Gdzie oglądać rewanżowy finał PGE Ekstraligi? Mecz Motor - Apator w TV, stream online

Żużel. Finał PGE Ekstraligi Motor - Apator: Zapowiedź rewanżowego meczu w Lublinie

54:36 - ten wynik wielu zadziwił. PRES Toruń pokonał obrońców tytułu i zrobił konkretny krok w kierunku złotych medali. Sam mecz na Motoarenie był fantastyczną reklamą PGE Ekstraligi. Torunianie nie ukrywali radości, ale z drugiej strony są przekonani, że najtrudniejsze dopiero przed nimi.

- Wynik jest ok, w porządku. Natomiast pierwsze co się nasuwa, to pytanie: „Jak zrobić w Lublinie 37 punktów?”. Będziemy cały tydzień się z tym zmagać, spróbujemy potrenować, na pewno poza Toruniem - powiedział nam trener "Aniołów" Piotr Baron.

- Za dużo, co tu mówić. Drużyna z Torunia była bardzo mocna, ale my tez pogubiliśmy punkty. Ten wynik mógł być trochę lepszy - podkreślił menedżer Orlen Oil Motoru, Jacek Ziółkowski.

Teraz rywalizacja przenosi się nad Bystrzycę. Przy Alejach Zygmuntowskich gospodarze będą chcieli wykorzystać niekwestionowany atut lubelskiego toru. Misja jest trudna, ale wykonalna. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny.

Ważne słowa zawodnika PRES Toruń po finale PGE Ekstraligi. Zwrócił się do kibiców

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Toruń: Składy na rewanżowy finał

W składach obu zespołów nie ma żadnych niespodzianek. Gospodarze drżą o stan zdrowia Wiktora Przyjemskiego, który miał olbrzymie problemy w pierwszym finale. Języczkiem u wagi była też postawa Fredrika Lindgrena i Mateusza Cierniaka. Po drugiej stronie prawdopodobne są rezerwy taktyczne za Jana Kvecha, choć Czech powinien dostać szansę w pierwszej serii startów.

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Dominik Kubera

10. Fredrik Lindgren

11. Jack Holder

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Wiktor Przyjemski

15. Bartosz Bańbor

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

Patryk Dudek Robert Lambert Jan Kvech Mikkel Michelsen Emil Sajfutdinow Antoni Kawczyński Mikołaj Duchiński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Gdzie oglądać finał PGE Ekstraligi w niedzielę? Motor - Apator w TV, stream online

Nasi czytelnicy często pytają, gdzie oglądać mecz finałowy PGE Ekstraligi. Żużel w niedzielę zazwyczaj pokazuje stacja Canal+ Sport i nie inaczej będzie w przypadku starcia Motor - Apator w Lublinie. O której godzinie mecz? Pierwszy wyścig zaplanowano na 19:30, a początek studia Canal+ o 19:00. Prowadzi Michał Mitrut, a gośćmi będą Marek Cieślak i Krzysztof Cegielski.

Spotkanie skomentują Tomasz Dryła i Patryk Malitowski. W parkingu będą pracować Łukasz Benz i Piotr Bugajny. Stream online będzie dostępny w Canal+ Online i w aplikacji Canal+. Relację i zdjęcia z meczu znajdziecie w "Super Expressie".