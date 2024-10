Dziś to nie do pomyślenia! Przed laty właśnie tak wychowywano dzieci

Gdańsk. Ewakuacja przedszkola przy ul. Pastelowej

Do zdarzenia doszło we wtorek, 1 października, po godz. 9.30 przy ul. Pastelowej w Gdańsku. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu rurociągu z gazem w czasie prowadzenia prac budowlanych. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej - przekazał bryg. Jacek Jakóbczyk, oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej.

Strażacy potwierdzili wyciek, wyznaczyli strefę zagrożenia i podjęli decyzję o ewakuacji pobliskiego przedszkola, a także pracowników z budowy

– dodał.

Na miejsce we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego skierowano autobus, który przetransportował z ok. 100 przedszkolaków i ok. 20 nauczycieli do innej placówki na terenie miasta. Nikomu nic się nie stało.

- Rodzice zostali powiadomieni o sytuacji, a dzieci zostały przewiezione do Przedszkola nr 80, przy ul. Kolorowej, gdzie są objęte opieką w sali wielofunkcyjnej. Większość maluchów została już odebrana przez rodziców. Do tego przedszkola został także przekierowany catering. Dzieci już dziś nie wrócą do przedszkola nr 14 – poinformowała Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na miejscu poza strażą pożarną i pogotowiem gazowym, działają policjanci i strażnicy miejscy.

- Pracownicy pogotowia gazowego zlokalizowali i zakręcili zawory, jednak z uwagi na to, że uszkodzona magistrala miała dużą średnicę zabezpieczamy miejsce do czasu całkowitego ulotnienia się gazu – poinformował rzecznik straży.