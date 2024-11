Bulwary nad Słupią, Park leśny na Oksywiu czy Góra Markowca. Ranking na najlepsza przestrzeń publiczną

Z basenu do szpitala. Ośmioro dzieci z podejrzeniem zatrucia chlorem

Bulwary nad Słupią

Jeszcze niedawno były tu dziurawe chodniki, zapuszczona roślinność. Ogólnie miejsce nie zachęcało do odwiedzin i nie było dobrą wizytówką stolicy Pomorza Środkowego.

To wszystko bardzo się zmieniło. Oto zupełnie nowe, atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów miejsce na mapie Słupska. Oto najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego, czyli Bulwary nad Słupią

– ogłosił zwycięzcę tegorocznej, szesnastej już edycji konkursu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie zostało docenione za łączenie różnych funkcji śródmieścia Słupska oraz wykreowanie zupełnie nowej przestrzeni publicznej.

Są też wyróżnienia

Konkursowa kapituła przyznała również dwa wyróżnienia. Wyróżnienie pierwszego stopnia trafiło do Gdyni za inwestycje Park leśny na Oksywiu. To połączenie Oksywia Górnego i Dolnego. W uzasadnieniu czytamy, że: „realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na wyeksponowanie walorów przyrodniczych w obrębie dzielnicy o silnie przemysłowym i wojskowym charakterze, tworząc przy tym ważny punkt orientacyjny”. Wyróżnieniem trzeciego stopnia uhonorowano inwestycję Garnizon. Zagospodarowanie terenu byłych koszar wojskowych w Gdańsku Wrzeszczu. Docenione zostało całe założenie urbanistyczne łączące funkcje mieszkalne i usługowe. W uzasadnieniu konkursowa kapituła wskazała również na zachowanie dużej spójności we wszystkich etapach inwestycji.

Nagroda specjalna

W tegorocznej edycji konkursu przyznano również nagrodę specjalną. Odebrał ją wiceprezydent Rumi Ariel Sinicki. Nagroda została przyznana za projekt Zagospodarowanie Góry Markowca.