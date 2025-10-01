Burger Drwala 2025. Wyciekła data powrotu kultowej kanapki w McDonald's

Czy Burger Drwala powróci do McDonald's?

W związku z jesienią, która zawitała już do Polski, wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy Burger Drwala powrócić do McDonald's? Okazuje się, że tak! Podobnie jak w poprzednich latach kultowa kanapka już niebawem zawita do "złotych łuków" i kolejny raz skradnie serca mnóstwa osób.

Kiedy wychodzi Drwal: którego listopada będzie w restauracjach?

W 2024 roku Burger Drwala pojawił się w McDonald's 20 listopada i był dostępny do 30 stycznia 2025 roku. Jak sytuacja będzie przedstawiała się w tym roku? Według nieoficjalnych informacji, które udostępnił portal Boop.pl, Burger Drwala w 2025 roku ma pojawić się już 19 listopada! Warto jednak powstrzymać się jeszcze z odliczaniem, ponieważ McDonald's nie zdradził oficjalnie kiedy kanapka pojawi się w menu. Miejmy jednak nadzieję, że nastąpi to już niebawem!

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Nieoficjalnie burger Drwala ma wrócić 19 listopada do McDonald's.1 października mają wejść rzeczy z BTS. pic.twitter.com/lk52GqAXWg— BOOP.PL (@boop_pl) October 1, 2025

Kiedy wraca Drwal do McDonald’s?

Powrót kanapki Drwala to wielkie wydarzenie dla wielu wielbicieli. Tak jak wspominaliśmy, spekuluje się, że burger zawita do McDonald's już 19 listopada, lecz nie jest to jeszcze nic pewnego. Warto jednak już teraz przypomnieć sobie, jakie warianty Drwala mieliśmy do wyboru do tej pory:

Burger Drwala z kurczakiem

Burger Drwala z żurawiną

Burger Drwala z chrzanem

Burger Drwala z kurkami.

Czy w tym roku coś się zmieni? Tego jeszcze nie wiemy, lecz - jak wiadomo - wiele osób liczy na to, iż do oferty powróci wariant z kurkami, który okazał się strzałem w dziesiątkę!

Ile będzie kosztował Burger Drwala?

Burger Drwala w McDonald’s w sezonie 2024/2025 był w następujących cenach:

Klasyczny Burger Drwala - 24,90 zł

Burger Drwala z Chrzanem - 25,90 zł

Burger Drwala z Żurawiną - 25,90 zł

Burger Drwala z Kurczakiem - 24,90 zł.