Iwona Wieczorek zaginęła w tajemniczych okolicznościach w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do cieszącego się złą sławą klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie trafiła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi bawiła się tego wieczora. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje, domysły, teorie i zagadki. Co spotkało Wieczorek? Dlaczego nie wróciła do swojego domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy pozostało tylko szukanie ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X. W grudniu 2022 roku działania przy Zatoce Sztuki wzbudzały ogromne emocje.

Co się stało z Iwoną Wieczorek? Fakty, teorie, domysły

Niemal w każdym tygodniu pojawiają się dyskusje i liczne domysły na temat tego, w jakim punkcie jest śledztwo ws. zaginionej Iwony Wieczorek? W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Na początku 2023 roku głos zabrał były dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Marek Dyjasz, który niegdyś tę sprawę prowadził. Można było także przeczytać rozmowy z Mikołajem Podolskim, dziennikarzem śledczym, który badał sprawę owianego złą sławą sopockiego klubu "Zatoka Sztuki". Takową przeprowadziła m.in. dziennikarka "Super Expressu". Po roku od wznowienia działań przy Zatoce Sztuki, spłynęły do nas oficjalne informacje w sprawie śledztwa. - Obecnie realizowane są czynności procesowe wykonywane w trybie art. 327 § 3 k.p.k., w toku których procesowo zweryfikowano wiele wersji osobowych oraz związanych z nimi ewentualnymi miejscami ukrycia zwłok Iwony Wieczorek - powiedział portalowi i.pl Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Ciało Iwony Wieczorek w Zatoce Sztuki? Śledczy rozwiewają wątpliwości

Artykuł, o którym mówi rozmówca i.pl dotyczy podjęcia na nowo lub wznowienia postępowania. - Przeprowadzone czynności śledcze na terenie tzw. Zatoki Sztuki i terenu przyległego służyły weryfikacji i eliminacji wersji pojawiających się na podstawie ujawnianych w sprawie źródeł dowodowych - podkreślił Bochólski. Wiemy na pewno, że ciała Iwony Wieczorek tam nie było, nie zostało tam zakopane. Informacje, które otrzymali śledczy nie potwierdziły się. W lipcu minie 14 lat od zaginięcia nastoletniej wówczas Wieczorek. Wciąż nie ma mowy o zakończeniu śledztwa. Do sprawy będziemy wracać.

