Deszcz, chłód i wyraźna zmiana! Wiemy, kiedy złota jesień wróci do Polski

Dynamiczne zmiany w pogodzie. Przygotujcie parasole

Początek trwającego tygodnia w prognozach IMGW jawi się jako czas "pochmurny, miejscami deszczowy i chłodny". - W drugiej połowie tygodnia pogodę nad Polską zacznie kształtować wyż, który przyniesie sporo słońca, zrobi się też nieco cieplej, choć okresami wciąż wiać będzie porywisty wiatr - czytamy w komunikacie IMGW. Wraz z nadejściem weekendu dojdzie do kolejnej gwałtownej zmiany w pogodzie. Polska, od zachodu, zacznie dostawać się pod wpływ niżu. W zachodnich regionach kraju pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu możliwy deszcz.

Więcej słońca, ale będą też przymrozki

W poniedziałek (14 października) pogodnie na południowym zachodzie. Miejscami spadnie przelotny deszcz. Najmocniej popada na Pomorzu, Warmii i Mazurach, gdzie suma opadów może wynieść nawet około 15 mm. Najchłodniej na Podhalu, tam około 7°C. Na pozostałym obszarze od 9°C do 12°C. Z powodu porywistego wiatru odczuwalna temperatura będzie niższa. Podobna pogoda we wtorek (15 października), z tą różnicą, że osłabnie wiatr. Wyraźna zmiana nastąpi w środę (16 października). Wyż będzie dominować w całej Polsce. We wschodniej części kraju w nocy i rano możliwe mgły. O poranku w wielu miejscach możliwe przygruntowe przymrozki. Temperatura maksymalna od 9°C do 14°C. W zachodniej Polsce znów pojawi się silniejszy wiatr. W czwartek i piątek (17-18 października) ocieplenie, nawet 17°C na południowym zachodzie.

Prognoza pogody na weekend

Co z pogodą w weekend? Szykują się kolejne zmiany, ponieważ w sobotę (19 października) w zachodniej części kraju nieco więcej ciemnych chmur. To zapowiedź zbliżającego się do Polski niżu. Słaby deszcz możliwy na północnym zachodzie. Słonecznie we wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 12°C do 16°C. Niedziela (20 października) zapowiada się jako dzień pochmurny, a na Pomorzu - deszczowy. We wschodniej Polsce na termometrach maksymalnie od 11°C do 14°C. W zachodniej części kraju od 16°C do 18°C. Na Pomorzu możliwy silny i porywisty wiatr.

Źródło: IMGW

