Chcą dymisji Aleksandry Dulkiewicz. Protest mieszkańców Gdańska

W piątek (17 stycznia) o godz. 17 przed siedzibą Rady Miasta w Gdańsku rozpoczął się protest przeciwników prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz. Organizatorem protestu jest radny PiS Przemysław Majewski. Powody protestu to m.in. odcięcie kilkunastu tysięcy mieszkańców od Gdańska, zakorkowane miasto i opóźnienia w inwestycjach.

Przypomnijmy, że Most Siennicki, obok mostu wantowego oraz tunelu pod Martwą Wisłą, jest jedyną z przepraw drogą, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic: Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta.

Most został zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Badania przeprowadzone przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej wykazały, że przyczółki mostu zaczynają się przesuwać, co grozi osunięciem konstrukcji. Remont mostu ma potrwać ok. 2 lat i kosztować ok. 30 milionów złotych.

Uczestnicy protestu mieli ze sobą m.in. flagi Młodzieży Wszechpolskiej, a także transparenty "Koniec obłędu, Dulkiewicz ustąp z urzędu" i "Dulkiewicz do dymisji. Stop nieudolnej władzy w Gdańsku".

Aleksandra Dulkiewicz jest prezydentem Gdańska od 2019 r. Wcześniej była zastępczynią. Na stanowisko zastąpiła tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza.

