Fałszywe euro nad morzem! 100 banknotów wprowadzonych do obiegu

Policjanci z tczewskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który wprowadzał do obiegu fałszywe banknoty euro. Udało mu się zapłacić około setką takich fałszywek, między innymi za tankowanie na stacjach paliw, próbował też wymieniać je na prawdziwe pieniądze w kantorach. Do tego cztery razy próbował wymienić w innych kantorach 35 banknotów o nominale 200 euro, ale nie udało mu się to. W sumie naraził oszukanych na straty w wysokości około 82 tysięcy złotych. Okazało się w dodatku, że to nie wszystkie przewinienia 38-letniego zatrzymanego.

Fałszywki były rozprowadzane na terenie Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Rumi, Gdańska, Gryfic i Koszalina

"Funkcjonariusze zgromadzili obszerny materiał dowodowy, dzięki któremu usłyszał aż 14 zarzutów, m.in. za wprowadzanie do obiegu fałszywych banknotów, oszustwa oraz posiadanie narkotyków" - piszą policjanci z Pomorza na swojej stronie internetowej. Naciągacz działał na terenie Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Rumi, Gdańska, Gryfic i Koszalina w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, warto więc sprawdzić, czy na pewno nikt nie dał nam tam ostatnio jakiegoś fałszywego banknotu euro. Poza rozprowadzaniem fałszywek, 38 latek sprzedawał też srebrną biżuterię jako złotą, a poza tym posiadał amfetaminę oraz 4 kilogramy krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Płacenie fałszywymi banknotami zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

