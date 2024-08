Władysławowo. Wypadek w wesołym miasteczku

45-letni mężczyzna trafił do szpitala, po tym jak został ranny w czasie zabawy w wesołym miasteczku we Władysławowie. Do wypadku doszło we wtorek, 20 sierpnia, ok. godz. 13.30. Interweniującym na miejscu zdarzenia policjantom udało się na razie ustalić, że poszkodowany korzystał z jednej z atrakcji, tj. karuzeli z krzesełkami. Po tym jak usiadł, a maszyna ruszyła, doznał obrażeń nóg, dlatego konieczna była hospitalizacja.

Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która m.in. szukała świadków, i technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Mundurowi analizują teraz, co robią pod nadzorem prokuratury, czy doszło do nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara pozbawienia wolności do jednego roku. Dalsza cześć tekstu poniżej.

