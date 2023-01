Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Choć od tego zdarzenia minęło niemal 13 lat, zagadkowe zniknięcie 19-letniej gdańszczanki od grudnia 2022 znów rozpala wyobraźnię zainteresowanych tą sprawą. Wszystko za sprawą działań śledczych z krakowskiego Archiwum X, które stara się rozwikłać sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Codzienne pojawiają się liczne domysły na temat tego, w jakim punkcie jest śledztwo? Opinia publiczna zastanawia się, czy tropem, który może pomóc w rozwikłaniu zagadki zaginięcia Iwony Wieczorek może być to, że przed zniknięciem Iwona miała pokłócić się ze swoimi przyjaciółmi i samotnie opuścić Dream Club w Sopocie. 19-latka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią zdjęć: Iwona Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła po kłótni z przyjaciółmi?! To trop, który rozwiąże zagadkę?

Iwona Wieczorek zaginęła

W lipcu 2023 od tajemniczego zaginięcia Iwony Wieczorek minie już 13 lat. Do dziś śledczym nie udało się odnaleźć kobiety, która samotnie miała wrócić z Sopotu do domu w Gdańsku. Co po drodze spotkało Iwonę Wieczorek i dlaczego tak nagle zniknął po niej jakikolwiek ślad? przed tymi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X. Sprawa 19-letniej wówczas Iwony Wieczorek ponownie powróciła na pierwsze strony gazet i rozpala opinię publiczną oraz media. Niedawno zaczęto przywoływać program „Listy gończe”, gdzie przed kamerami stanął, między innymi, Krzysztof Rutkowski. Mężczyzna brał czynny udział w poszukiwaniach Iwony Wieczorek, o czym pisaliśmy już wcześniej: Szokujące znalezisko w miejscu zaginięcia Iwony Wieczorek. Niewiarygodne, co odnalazł Rutkowski [Rutkowski Story wideo]

Iwona Wieczorek i Krzysztof Rutkowski

Rutkowski szukał zaginionej Iwony Wieczorek

Według Krzysztofa Rutkowskiego, którego mogliśmy wysłuchać w 20122 roku w programie "Listy gończe", Iwona Wieczorek miała przed swoim zaginięciem pokłócić się ze znajomymi.

- Ja nie chcę z tym, a chcę z tym. Ten, który smolił cholewki do Iwony nie był przez nią akceptowany. Ten, który nie był nią zainteresowany, a zainteresowany był inną dziewczyną, był zainteresowany Iwoną. I tak dziewczyny się między sobą poróżniły. Doszło do konfliktu, Iwona trzasnęła drzwiami i wyszła - mówił Krzysztof Rutkowski.

Czy kłótnia ze znajomymi faktycznie może być tropem, który wskaże dalszą drogę w poszukiwaniach zaginionej Iwony Wieczorek?

Krzysztof Jackowski mówi o zaginionej Iwonie Wieczorek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.