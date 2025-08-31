Zbliżający się rok szkolny 2025/2026 niesie ze sobą nie tylko powrót do nauki, ale i istotne zmiany w organizacji zajęć.

Przygotowanie dziecka na 1 września wymaga wcześniejszego zadbania o wyprawkę i organizację, aby uniknąć stresu.

Sprawdź 10 porad, które pomogą Ci płynnie przygotować dziecko na nowy rok szkolny i dowiedz się o najważniejszych zmianach!

Nowy rok szkolny 2025/2026

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami - już za chwilę uczniowie pożegnają wakacyjny luz i powrócą do szkolnych obowiązków. W tym roku 1 września wypada w poniedziałek, co oznacza symboliczne i jednocześnie praktyczne rozpoczęcie nowego etapu - początek tygodnia i początek roku szkolnego idą ze sobą w parze. To więc dobry moment, by wprowadzić regularny rytm dnia, uporządkować obowiązki i zadbać o to, aby dziecko bez stresu i w dobrym nastroju wkroczyło w kolejny rok nauki. Jak wiadomo, lista rzeczy do zrobienia przed powrotem do placówek edukacyjnych spędza sen z powiek wielu rodzicom. Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować mały poradnik, który pomoże wam przetrwać ten okres.

Jak przygotować dziecko na powrót do szkoły 1 września?

Powrót do szkoły po wakacjach to zawsze duże wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Zakończenie beztroskich, letnich dni i powrót do szkolnej rutyny bywa wyzwaniem, ale jednocześnie to okazja do nowego startu i dobrego zorganizowania codzienności. 1 września to jednak nie tylko symboliczny początek roku szkolnego, ale także moment, w którym warto zadbać o to, aby dziecko wkroczyło w nowy etap spokojne, przygotowane i pełne pozytywnej energii. Odpowiednie nastawienie, wcześniejsze zakupy i rozmowy mogą więc sprawić, że nowy start będzie dużo łatwiejszy. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie 10 wskazówek, które usprawnią cały proces powrotu do szkolnych ławek!

Powrót do szkoły 1 września. O czym pamiętać? [WSKAZÓWKI]

Zmiany w szkołach od września

Nowy rok szkolny oznacza nieco zmian, a jedną z największych i najważniejszych rewolucji bez wątpienia będzie ta dotycząca lekcji religii. Okazuje się, że od 1 września 2025 roku zajęcia religii w szkołach będą odbywać się tylko raz w tygodniu. Dodatkowo przedmiot ten będzie musiał odbywać się bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia albo bezpośrednio po nich. Jesteście ciekawi innych zmian? Więcej informacji znajdziecie tutaj: Rewolucja w szkołach od września 2025. Osiem zmian, które odczują uczniowie i rodzice.