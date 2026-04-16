Juwenalia Gdańskie wracają z przytupem. Znamy pierwsze gwiazdy i ceny biletów

2026-04-16 17:31

Szykujcie się na jedno z największych wydarzeń tej wiosny – Juwenalia Gdańskie wracają w wielkim stylu! Już 8 i 9 maja 2026 roku Gdańsk ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum studenckiej zabawy, pełne muzyki, energii i niezapomnianych emocji.

Wydarzenie to należy do najważniejszych imprez studenckich w północnej Polsce, przyciągając każdego roku prawdziwe tłumy. Edycja zaplanowana na 2026 rok zapowiada się niezwykle interesująco, zarówno pod kątem przygotowanego repertuaru muzycznego, jak i samej organizacji festiwalu.

Ile kosztują bilety na Juwenalia Gdańskie 2026?

Wejściówki na gdańskie święto studentów można już kupować za pośrednictwem internetu. Organizatorzy podzielili sprzedaż na kilka etapów, więc warto pospieszyć się z decyzją o zakupie.

Uczestnicy mają do wyboru kilka rodzajów biletów:

  • wejściówki jednodniowe (obowiązujące 8 lub 9 maja),
  • dwudniowe karnety,
  • tańsze bilety przeznaczone dla studentów.

Koszty biletów na Juwenalia Gdańskie 2026 są uzależnione od aktualnej puli i zaczynają się od kwoty 123 złotych.

Sprzedaż biletów na studenckie święto w Gdańsku

Dystrybucja wejściówek odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Można je nabyć na oficjalnej stronie festiwalu pod adresem: https://juwenaliagdanskie.pl/bilety/.

Kto wystąpi na Juwenaliach Gdańskich 2026? Znamy line-up

Organizatorzy stopniowo ujawniają nazwiska artystów, a pierwsze ogłoszenia wzbudzają spore zainteresowanie.

Koncerty zaplanowane na 8 maja 2026 roku:

  • Golec uOrkiestra
  • Avi
  • Kuban
  • Sokół

Artyści, którzy zagrają 9 maja 2026 roku:

  • Majka Jeżowska
  • Young Multi

To oczywiście nie koniec muzycznych niespodzianek. Kolejni wykonawcy zostaną ogłoszeni w najbliższym czasie, a ostateczny program gdańskich juwenaliów ma być jeszcze bardziej urozmaicony.

Dodatkowe atrakcje podczas Juwenaliów Gdańskich 2026

Oprócz występów muzycznych na scenie głównej, na uczestników festiwalu czekają również inne formy rozrywki:

  • wydzielone strefy o różnej tematyce,
  • rozmaite atrakcje towarzyszące imprezie,
  • miejsca przeznaczone do relaksu oraz punkty gastronomiczne,
  • wyjątkowy klimat studenckiej zabawy.

Gdańskie juwenalia to znacznie więcej niż tylko występy muzyczne. To dwa dni wypełnione pozytywną energią, możliwością integracji i wspólnym świętowaniem w gronie rówieśników.

