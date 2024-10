Komunikacja miejska we Wszystkich Świętych. Tak dojedziesz na cmentarze w Trójmieście

Paskudna pogoda zmierza do Polski. Silny wiatr to nie wszystko! Złota jesień w odwrocie

W okresie PRL-u był chlubą Gdyni. Dziś to miejsce pełne upiornych zjawisk. Lepiej się tam nie zbliżać!

Wszystkich Świętych 2024. Do pociągów zmieści się więcej Polaków. PKP wydłuża składy

Komunikacja miejska na cmentarze w Gdyni

1 listopada (Wszystkich Świętych) obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, od których wprowadza się odstępstwa opisane poniżej.

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewnią dwie linie:

390, – na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (z powrotem: Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 6:45-21:00;

392 – na trasie: Witomino Leśniczówka – II MPS – Wielkokacka (wybrane kursy: Stawna – Polna – Długa) – Małokacka – Olimpijska – Sportowa – Górskiego – Droga Gdyńska – Śląska – Warszawska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 8:00-19:00.

Na linii 390 zaplanowano kursy z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (w porach największego ruchu pasażerskiego – tj. przez większą część dnia – odjazdy nawet co 1 minutę i nie rzadziej niż co 15 minut w skrajnych godzinach funkcjonowania).

Linia 392 funkcjonuje z częstotliwością co 12-15 minut – obsługiwana autobusami elektrycznymi.

Linie 141 i 190 kursują bez zajazdu na Cmentarz Witomiński. W czasie funkcjonowania linii 392 zawiesza się kursy linii 190.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewniają trzy linie:

105 – na stałej trasie, ale dojazd do cmentarza realizowany jest przez Pierwoszyno, w godz. 9:00-17:00;

305 – na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 7:30-19:00;

335 – na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – Jana z Kolna – Janka Wiśniewskiego – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Kwiatkowskiego – Dąbka – Pogórze: Wiejska – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 9:00-17:00.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu w rejonie cmentarza, autobusy obu linii kursują do Cmentarza przez Pierwoszyno. Linie są obsługiwane pojazdami przegubowymi, z częstotliwościami odpowiednio: 10-15 minut (linia 305), 10 minut (linia 335) i 30 minut (linia 105). Dojazd do Mechelinek zostaje zapewniony przez linię zastępczą 905 funkcjonującą na trasie: Mechelinki – Mosty – Kosakowo Złote Piaski – Cmentarz Komunalny – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Złote Piaski – Mechelinki.

Do obsługi Cmentarza w Kosakowie przewidziano także dodatkową linię 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dworzec PKP – Cisowa Sibeliusa – Rumia: Sobieskiego – Rumia Dworzec PKP – Starowiejska – Derdowskiego – Dębogórska – Żołnierzy I Dywizji WP – Kazimierz – Kosakowo: Rzemieślnicza – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni zaplanowano trasą linii 173, przez Dębogórze. Kursy zaplanowano w godz. 8:30-17:30 co 30-40 minut.

Więcej informacji tutaj.

Wszystkich Świętych w Gdańsku. Komunikacja miejska w mieście

Działać będą 4 cmentarne linie specjalne:

Linia 610

Autobusy jeździć będą na trasie Wrzeszcz PKP - Cmentarz Srebrzysko - Cmentarz Łostowicki (trasa jak w latach ubiegłych), w godz. 09:00-17:30 co 4 minuty.

Linia 611

Nowa specjalna linia dowozowa do tramwaju na trasie Stogi - Cmentarz na Krakowcu - Górki Zachodnie. Autobusy jeździć będą co 10 minut.

Linia 627

Autobusy kursować będą na trasie Żabianka SKM - Cmentarz Srebrzysko - Cmentarz Łostowicki - Chełm Witosa (trasa jak w latach ubiegłych), w godz. 08:00-09:00 co 20 minut, w godz. 09:00-17:30 co 8 minut.

Linia 675

Autobusy jeździć będą na trasie Plac Solidarności - Dworzec Główny PKP - Siedlce - Cmentarz Łostowicki - Cedrowa (brama zachodnia Cmentarza Łostowickiego) - Kartuska - Cmentarz Św. Franciszka – Siedlce – Dworzec Główny – Plac Solidarności, co 10 minut w godz. 09:00-17:30.

Więcej informacji o kursach komunikacji miejskiej w długi weekend znajdziesz tu: Komunikacja miejska w Gdańsku.

Jak dojechać na cmentarze w Sopocie?

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Na linii 187 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów w godz. ok. 8:30-19 do 10-15 minut. Przez cały dzień na ul. Malczewskiego w Sopocie będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (od al. Niepodległości do Brodwina). Trolejbusy linii 181 w kierunku Sopotu Reja oraz autobusy linii 187 w kierunku Dolnego Sopotu będą kursowały przez Kamienny Potok. Trasy linii w kierunkach powrotnych, nie ulegają zmianie.

Sprawdź, cały rozkład jazdy w długi weekend.

GALERIA: TOP 20 najpiękniejszych miast w Polsce