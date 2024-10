Nie żyje 5-latek potrącony przez tramwaj w Gdańsku. Szokujące ustalenia

Gdańsk. Tragiczna śmierć 5-latka potrąconego przez tramwaj

Do zdarzenia doszło w piątek 11 października na pętli tramwajowej Łostowice Świętokrzyska w Gdańsku. Matka z kilkuletnim synem przechodzili przez tzw. przejście sugerowane. Zostali potrąceni przez tramwaj.

"Na skutek odniesionych obrażeń kilkuletnie dziecko poniosło śmieć na miejscu. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Motorniczy tramwaju był trzeźwy" – poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

4-latek zginął pod kołami tramwaju. Babcia chłopca zeznawała w sądzie

Dlaczego doszło do tragedii?

Według ustaleń "Faktu" 5-latek miał na uszach słuchawki i był wpatrzony w telefon. Ani on, ani jego matka, nie reagowali na sygnały ostrzegawcze wydawane przez motorniczego. Czy to doprowadziło do wypadku? "To będzie podlegało wyjaśnieniom w toku śledztwa" - mówi podinspektor Ciska.