Obrzydliwa awaria w Gdyni. Zapchali kanalizację chusteczkami. Wstyd, że trzeba o tym przypominać!

Gdynia. Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie. Chusteczki zapchały przepompownię ścieków

PEWIK Gdynia poinformował, że awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie była spowodowana zapchaniem przepompowni ścieków „Za lasem” odpadami, które nie powinny się tam znaleźć. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o nawilżane chusteczki. W przeciwieństwie do zwykłych chusteczek nie rozpuszczają się one w ściekach, dlatego nie wolno wrzucać ich do toalety! Niestety mieszkańcy zapominają, że WC nie jest koszem na śmieci i wrzucają tam co popadnie. Oprócz odpadów włóknistych duży problem stanowią też resztki jedzenia. - Problem z prawidłową pracą przepompowni spowodowany był bowiem wprowadzonymi do kanalizacji ściekowej w ogromnych ilościach odpadami włóknistymi, głównie w postaci nawilżanych chusteczek, które nie rozpuszczają się w ściekach i są główną przyczyną niedrożności. PRZYPOMINAMY, że WC nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, by przyjmować tylko ścieki sanitarne z naszych domów. Śmieci, odpady włókniste i odpadki kuchenne wrzucone do WC, zapychają kanalizację sanitarną i stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii - tłumaczy na Facebooku PEWIK Gdynia.

