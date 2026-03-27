Pasażerowie promu do Gdyni utknęli w Szwecji. Firma wydała ważny komunikat

Wojciech Kulig
Źródło PAP
2026-03-27 21:39

Wszyscy pasażerowie Stena Line, którzy od środy czekali na powrót ze Szwecji do Polski, są już w drodze do domu. To efekt problemów promu Stena Spirit w porcie w Karlskronie. Przewoźnik zapewnił podróżnym transport zastępczy i odwołał rejsy do poniedziałku.

Awaria promu do Gdyni. Wiadomo, co z pasażerami i kolejnymi rejsami?

Autor: Pixabay.com zdj. ilustracyjne

Awaria promu w Karlskronie. Co się stało?

Wszystko zaczęło się w środę od incydentu z udziałem promu Stena Spirit. Podczas manewru cumowania w porcie w Karlskronie, z powodu pęknięcia liny rufowej i silnych porywów wiatru, statek zmienił pozycję i wymagał asysty holowników. Jednostka została ostatecznie bezpiecznie zacumowana, a wszyscy pasażerowie, których na pokładzie było 489, zeszli na ląd.

Pasażerowie czekali na powrót

Zdarzenie spowodowało, że nabrzeże w porcie zostało zablokowane przez prom Stena Spirit, który czeka na ostateczne zezwolenie na wyjście w morze. Sytuacja ta wywołała opóźnienia dwóch pozostałych jednostek i zmiany w kursowaniu promów na trasie Gdynia–Karlskrona. Jak przekazała PAP w piątkowy wieczór Agnieszka Nowakowska, przedstawicielka Stena Line Polska, pasażerom zapewniono zakwaterowanie w hotelach oraz na pokładzie statku, a także pełne wyżywienie. Co najważniejsze, przewoźnik na własny koszt zorganizował dla podróżnych transport autokarowy do Gdyni oraz alternatywną przeprawę promową na innej linii.

Rejsy Gdynia-Karlskrona odwołane. Jest oficjalny komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją, podjęto decyzję o wstrzymaniu wszystkich rejsów na trasie Gdynia -Karlskrona. Promy nie będą kursować w obu kierunkach aż do poniedziałku, 30 marca, do godzin porannych. Przewoźnik wyjaśnił powody swojej decyzji w oficjalnym komunikacie.

- Decyzja ta wynika z troski o pasażerów, partnerów oraz klientów frachtowych - jej celem jest zapewnienie jasnej i przewidywalnej informacji oraz uniknięcie dalszej niepewności związanej z możliwymi zmianami operacyjnymi

- wyjaśniła Nowakowska.

Stena Line jest operatorem połączenia promowego między Gdynią a Karlskroną od ponad trzech dekad. Na tej popularnej trasie pływają trzy statki. Wśród nich znajdują się dwa nowoczesne, 240-metrowe promy klasy E-Flexer, noszące nazwy Stena Estelle i Stena Ebba, które dołączyły do floty w ostatnich latach.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZWECJA
PROM