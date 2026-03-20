Polska stoi w obliczu poważnych zmian demograficznych. Jak wynika z danych Unii Metropolii Polskich oraz analiz opublikowanych przez miesięcznik "Wspólnota", liczba mieszkańców kraju systematycznie spada, a wiele miast - zwłaszcza średniej wielkości - szybko się wyludnia. To zjawisko niesie za sobą daleko idące konsekwencje społeczne i gospodarcze.

Polska się kurczy i starzeje

Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że liczba ludności Polski w ostatnich latach wyraźnie się zmniejszyła. W 2023 roku spadła do około 37,6 mln, a w 2024 roku do niespełna 37,5 mln. To efekt niskiej dzietności, starzenia się społeczeństwa oraz migracji.

Analizy przygotowane przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską, opublikowane na łamach "Wspólnoty", pokazują natomiast skalę problemu na poziomie lokalnym. W latach 2009-2024 wiele gmin notowało systematyczny spadek liczby mieszkańców - w części z nich przekraczał on 1 proc. rocznie, a w skrajnych przypadkach sięgał nawet 1,5 proc.

Miasta tracą mieszkańców

Najbardziej tracą średnie miasta, zwłaszcza te, które nie są stolicami województw. W wielu z nich od lat obserwuje się odpływ mieszkańców - często młodych ludzi, którzy wyjeżdżają do większych ośrodków lub za granicę. O jakich konkretnie lokalizacjach mowa? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej.

Te miasta zaczynają się wyludniać

6

Metropolie przyciągają mieszkańców

Inaczej wygląda sytuacja w największych ośrodkach miejskich. Jak wynika z analiz, mieszkańców przybywa m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie. Wzrosty nie są ogromne, ale wyraźnie kontrastują z sytuacją mniejszych miast. Zyskują także gminy podmiejskie, do których przeprowadzają się osoby szukające większej przestrzeni i spokoju, przy jednoczesnym dostępie do rynku pracy w dużych miastach.

"Spirala upadku" to realne zagrożenie

Autorzy raportu zwracają również uwagę, że depopulacja to nie tylko problem statystyczny. Ma ona bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samorządów i jakość życia mieszkańców. Mniejsza liczba ludności oznacza niższe wpływy do budżetów gmin. To z kolei prowadzi do ograniczania usług publicznych, czyli zamykania szkół, redukcji połączeń transportowych czy likwidacji instytucji lokalnych. W efekcie dane miejsce staje się mniej atrakcyjne do życia, co przyspiesza dalszy odpływ mieszkańców.

Polska szybko się starzeje

Równolegle do wyludniania się kraju zachodzi drugi istotny proces - starzenie się społeczeństwa. Jak wynika z danych Unii Metropolii Polskich, do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie o około 2,5 mln. Oznacza to, że co trzeci Polak będzie w wieku emerytalnym. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują także na wydłużanie się średniej długości życia. Prognozy mówią, że w 2050 roku kobiety będą żyły średnio ponad 85 lat, a mężczyźni blisko 78 lat.

Starzejące się społeczeństwo oznacza rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekę długoterminową. Jednocześnie zmieni się struktura dochodów państwa i samorządów. Większy udział seniorów w społeczeństwie to niższe wpływy z podatków, przy jednoczesnym wzroście wydatków na opiekę społeczną. To jedno z kluczowych wyzwań dla polityki publicznej w najbliższych dekadach.