Sopot, znany jako "Riwiera Północy", od dekad przyciąga turystów złotymi plażami i stylową architekturą.

Niegdyś elitarny kurort PRL-u, dziś jest dostępny dla każdego, zachwycając elegancją i wyjątkową atmosferą.

Odkryj jego kultowe atrakcje, takie jak molo, latarnia morska czy muzeum Sopotu.

Sprawdź także, dlaczego Sopot jest nazywany "Polskim Monte Carlo" i co jeszcze kryje ten nadbałtycki kurort!

Wakacje trwają w najlepsze i okazuje się, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że wcale nie trzeba wybywać poza granicę kraju, bowiem na miejscu czeka na nas naprawdę wiele. Nasza ojczyzna potrafi zaskoczyć różnorodnością - od górskich szlaków w Tatrach, przez krainę jezior na Mazurach, po historyczne miasta i urokliwe uzdrowiska - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Co roku wiele osób na wypoczynek wybiera oczywiście kultowy Bałtyk i - co ciekawe - to właśnie tam znajduje się legendarna Riwiera Północy, która już dekady temu uchodziła za prestiż i luksus. Dziś jest dostępna dla każdego, nie tylko dla elity i codziennie w okresie wakacyjnym staje się dla kolejnych turystów rajem.

Riwiera Północy zyskuje na popularności. W PRL-u wypoczywała tu elita

Mało kto o tym wie, ale za przydomkiem Riwiera Północy kryje się nie kto inny jak Sopot, czyli nadmorski kurort, który od lat zachwyca elegancją, atmosferą i niezwykłym położeniem między Gdańskiem a Gdynią. Choć dziś kojarzy się głównie z festiwalem, molo i spacerami po Monciaku, jego historia jako miejsca wypoczynku sięga znacznie głębiej.

Okazuje się bowiem, że już w czasach PRL-u Sopot był letnią stolicą elity - tu relaksowali się znani aktorzy, muzycy, politycy i intelektualiści. Spacerując po dzisiejszym deptaku, wciąż można więc poczuć ducha tamtych czasów połączonego z nowoczesnym stylem życia i kosmopolityczną energią współczesnego kurortu.

Co ciekawe, w ostatnim czasie pisaliśmy już o Sopocie jako o "Polskim Monte Carlo", które zachwyca zagranicznych turystów i zyskuje popularność nie tylko wśród Niemców. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: "Polskie Monte Carlo" zachwyca zagranicznych turystów. To znany kurort nad Bałtykiem.

Riwiera Północy zachwyca turystów [ZDJĘCIA]

Co warto zobaczyć w Sopocie?

Sopot to nie tylko plaża i kultowy Monciak. Miejscowość kryje wiele innych atrakcji i ciekawych zakamarków, o których większość turystów niestety nie wie. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących miejsc, które warto odwiedzić, będąc w kurorcie:

Molo

Skwer Kuracyjny

Latarnia Morska i Kompleks Zakładu Balneologicznego

Pijalnia Wód Solankowych w Domu Zdrojowym

Łazienki i Park Południowy

Przystań rybacka w Sopocie

Muzeum Sopotu w willi Ernsta Claaszena.