Seniorzy w Polsce wyjawili czego pragną. Ich potrzeby chwytają za serce!

Porsche za ponad milion pod Słupskiem! To zdradziło pasera. Superauto skradziono w Berlinie [ZDJĘCIA]

Burger Drwala 2024: wyciekła data! Od kiedy słynny burger wróci do McDonald's? Będzie niespodzianka!

Siarczysty mróz do -30 stopni! Znamy datę ostrego ataku zimy. Tu będzie najgorzej

Spis treści

Seniorzy piszą listy do św. Mikołaja. Ich życzenia wzruszają

Choć listy do św. Mikołaja kojarzą się tylko z dziećmi, to okazuje się, że taka aktywność na przestrzeni ostatnich lat zaczęła być również popularna wśród seniorów. Mało kto o tym wie, lecz całkiem niedawno ruszyła już 7. edycja ogólnopolskiej akcji "Święty Mikołaj dla Seniora", dzięki której możemy dowiedzieć się, jakie potrzeby mają osoby starsze w naszym kraju oraz - co ważne - możemy pomóc spełnić im ich marzenia.

Święty Mikołaj dla Seniora 2024

Organizatorzy akcji "Święty Mikołaj dla Seniora" zachęcają podopiecznych z domów społecznych i nie tylko do pisania listów ze swoimi potrzebami, bowiem umożliwią one darczyńcom spełnienie ich marzeń.

Jak jednak można wesprzeć całą inicjatywę? To banalnie proste! Wystarczy wejść na stronę listy.swietymikolajdlaseniora.pl, wybrać list i spełnić życzenie.

Zostań Świętym Mikołajem i wybierz list od Seniora, którego potrzeby i marzenia chcesz zrealizować. Wybór listu wiąże się nie tylko z przygotowaniem materialnego podarunku, ale przyczynia się również do walki z samotnością towarzyszącą podopiecznym placówek opiekuńczych oraz pozwala im przypomnieć sobie dziecięcą radość magii Świąt - informuje odpowiedzialna za akcję fundacja, swietymikolajdlaseniora.pl.

Jakie marzenia mają seniorzy? Oto niektóre z nich

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, radości i rodzinnego ciepła. Niestety - jak się okazuje - w Polsce wielu seniorów spędza ten okres w roku samotnie bez bliskich oraz bez nawet drobnego prezentu pod choinką. Mogłoby się więc wydawać, że pragną oni upominków wartych krocie, lecz nic bardziej mylnego!

Poniżej przedstawiamy kilka fragmentów listów od seniorów, które można znaleźć na stronie listy.swietymikolajdlaseniora.pl.

Drogi Świętu Mikołaju i pomocnicy! Tak nieśmiało piszę z prośbą o drobne podarunki w tym roku. Od wielu lat borykam się z problemami zdrowotnymi układu kostno-stawowego. Przeszłam szereg złamań i operacji. Jeśli byłoby to możliwe, bardzo bym prosiła o wykupienie karnetu rehabilitacyjnego na terenie Warszawy w dzielnicy Wawer - pisze 79-letnia Kinga.

Drogi Święty Mikołaju [...] Mam kilka marzeń i mam nadzieję, że pomożesz mi je spełnić. W tym roku chciałbym dostać piżamę rozmiaru XL, koszulki XL, spodnie dresowe i skarpetki - pisze 81-letni Paweł.

Kochany Święto Mikołaju! W tym roku byłem grzeczny i chciałem podziękować za ostatnie prezenty. Bardzo bym chciał dostać golarkę elektryczną do brody i maszynkę do strzyżenia włosów - napisał w liście 69-letni Sławomir.