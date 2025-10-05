Sezon na grzyby w pełni. Policja alarmuje: „Uwaga grzybiarze, pamiętajcie o tym!”

2025-10-05

Jesień to czas, gdy lasy wypełniają się miłośnikami grzybobrania. W związku z rozpoczęciem sezonu na grzyby, policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć niebezpiecznych sytuacji w lesie. Mundurowi apelują o rozwagę i przestrzeganie kilku kluczowych zasad.

Autor: Shutterstock

Sezon na grzyby 2025. Policja alarmuje: „Uwaga grzybiarze, pamiętajcie o tym!”

Pomorska Policja opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych serię porad dla grzybiarzy. Funkcjonariusze podkreślają, że odpowiednie przygotowanie i świadomość zagrożeń to klucz do udanego i bezpiecznego grzybobrania. – Aby wyprawa była bezpieczna i zakończyła się szczęśliwym powrotem do domu, pamiętajcie o kilku zasadach – czytamy w komunikacie policji.

Policja apeluje, by przed wyruszeniem do lasu poinformować bliskich o planowanej trasie i godzinie powrotu. Warto również zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy, który w razie zagubienia umożliwi wezwanie pomocy.

– Zabierz naładowany telefon – pomoże Ci wezwać pomoc w przypadku zagubienia – podkreślają policjanci.

Kolejnym ważnym aspektem jest unikanie samotnych wypraw w głąb lasu. W towarzystwie zawsze jest bezpieczniej, a w razie problemów łatwiej o pomoc. Policja radzi również, by zabrać ze sobą elementy odblaskowe, które ułatwią odnalezienie w razie potrzeby służbom ratunkowym.

Na grzyby: jak się przygotować do grzybobrania

Orientacja w terenie i unikanie używek

Podczas grzybobrania warto zwracać uwagę na znaki terenowe, takie jak ścieżki, linie energetyczne czy rzeki, które mogą pomóc w orientacji. Policja przypomina również o zbieraniu tylko tych grzybów, co do których ma się pewność, ponieważ zatrucie może być śmiertelnie niebezpieczne.

– Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz pewność. Zatrucie może być śmiertelnie niebezpieczne – alarmują mundurowi.

Należy unikać spożywania alkoholu podczas grzybobrania, ponieważ osłabia on koncentrację i utrudnia orientację w terenie. Policja apeluje także o ostrożność w związku z możliwością natrafienia na niewybuchy, które nawet po kilkudziesięciu latach mogą stanowić zagrożenie. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie?

W sytuacji zagubienia w lesie, policja radzi dzwonić pod numer alarmowy 112 i pozostać w jednym miejscu, co ułatwi odnalezienie.

– W razie zagubienia w lesie dzwoń pod numer alarmowy 112 i pozostań w jednym miejscu – to ułatwi odnalezienie – instruują funkcjonariusze.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby sezon na grzyby był udany i bezpieczny dla wszystkich. Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie i świadomość zagrożeń to klucz do szczęśliwego powrotu z lasu.

