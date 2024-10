i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna - to bilans wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, 6 października, pod Starogardem Gdańskim

Audi 35-latka nie miało tej rzeczy. Pasażer zginął, jego zabrała karetka! Nocna tragedia na Kociewiu

Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna - to bilans wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, 6 października, pod Starogardem Gdańskim. Jak wstępnie informuje policja, kierujący audi 35-latek wypadł z drogi wojewódzkiej nr 214 na trasie Lubichowo-Zelgoszcz i dachował. Pasażer mężczyzny zginął, natomiast on sam został ranny i trafił do szpitala.