Wakacje nad morzem. Polacy tłumnie ruszyli nad Bałtyk

Jak co roku w okresie wakacyjnym miejscowości nad Bałtykiem pękają w szwach. Turyści z różnych zakątków Polski odwiedzają nadmorskie kurorty w celu wypoczynku i zabawy. Choć urlop w takich lokalizacjach jak Mielno, Kołobrzeg czy Łeba potrafi być kosztowny, o czym pisaliśmy więcej tutaj: Tydzień wakacji nad Bałtykiem. Tyle zapłaci czteroosobowa rodzina, to nadal nie brakuje chętnych do spędzenia wakacji właśnie w tych regionach.

Polacy uwielbiają wypoczywać na nadbałtyckich plażach i bardzo często nieodłącznym elementem tego relaksu są oczywiście parawany. Przenośna ścianka składająca się z kilku paneli połączonych zawiasami służy teoretycznie do odgrodzenia się od nadmorskiej bryzy, lecz w praktyce wielu turystów używa jej, by "zagarnąć" sobie na własność kawałek piasku na plaży. Coraz częściej zachowanie tego typu jest już wyśmiewane, lecz nadal mało kto zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach może być ono przyczyną wysokiego mandatu!

Polacy masowo "parawaningują" na plaży. Mogą dostać wysokie kary

Praktyka znana jako "parawaning", czyli rozstawianie parawanów po całej plaży znana jest wypoczywającym nad polskim morzem. Okazuje się jednak, że w niektórych sytuacjach za takie zachowanie można otrzymać mandat, który potrafi solidnie uderzyć po kieszeni.

Kara za rozłożenie parawanu na plaży może spotkać się wtedy, gdy rozłożysz ściankę w miejscu, w którym jest to zakazane. Okazuje się bowiem, że na niektórych plażach w Polsce obowiązuje ogólny zakaz parawanów lub restrykcje względem ich wielkości, liczby czy lokalizacji, np. przy wejściach, korytarzach ewakuacyjnych. Złamanie tego może skutkować mandatem do 500 zł na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń.

Gdzie w Polsce jest zakaz parawanów? Mandat za parawan

Mandat za rozłożenie parawanu można otrzymać także w sytuacji, gdy blokuje on dojazd pojazdów uprzywilejowanych - karetek, wozów strażackich, ratowników na quadach. To bardzo ważne, by zwracać na to uwagę, bowiem nieodpowiedzialne zachowanie może skończy się tragicznie, czego przykładem jest dramatyczna sytuacja z 2022 roku: Dramat na plaży w Stegnie! 45-latek zmarł, bo drogę blokowały parawany?

Dodatkowo służby mogą ukarać turystów karą za "parawaning" w momencie gdy sprawca odurzony jest alkoholem lub innymi środkami. Ku zaskoczeniu wielu, w takich sytuacjach można nawet trafić do aresztu.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny - czytamy w Art. 51. Kodeksu wykroczeń.