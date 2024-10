Darmowa atrakcja nad Bałtykiem. Turyści marzyli o tym przez cały sezon!

Miejscowości nad Bałtykiem w sezonie wakacyjnym pękają w szwach, lecz nie tylko wtedy. Okazuje się bowiem, iż nawet jesienią i zimą wielu turystów chętnie odwiedza nadmorskie kurorty, by wypocząć z dala od domu. Lubianą lokalizacją bez wątpienia jest Trójmiasto, które oferuje ogrom atrakcji o każdej porze roku.

Najpopularniejszym punktem w owym regionie jest oczywiście molo w Sopocie, które od 12 kwietnia do 30 września 2024 roku odwiedziło ponad milion osób! Co ciekawe, choć wysoki sezon turystyczny już się zakończył, chętnych do spacerowania nie brakuje, a ci, którzy zdecydują się odwiedzić kładkę w najbliższym czasie, wejdą na nią całkowicie za darmo! Jak to możliwe?

Molo w Sopocie zaprasza do spacerowania za darmo! Oferta nie potrwa długo!

Okazja do odwiedzenia drewnianego pomostu za darmo nie potrwa długo, więc warto się spieszyć.

Bez biletów na molo w Sopocie można wchodzić od 1 października 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Jesienno-zimowe spacery po kładce z pewnością pozwolą się zrelaksować, lecz polecamy ubrać się na "cebulkę", ponieważ porywisty oraz mroźny wiatr jest tam bardzo odczuwalny!

Co ciekawe, jeśli jesteś mieszkańcem Sopotu, pamiętaj, że posiadając Kartę Sopocką na molo możesz wejść całkowicie za darmo przez cały rok!

