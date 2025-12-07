W tym kraju na emeryturę idzie się przed 60. To prawdziwy ewenement w Europie

Mołdawia wyróżnia się w Europie niskim wiekiem emerytalnym, zwłaszcza dla kobiet.

Standardowy wiek emerytalny to 61,5 roku dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn.

Część osób może jednak przejść na emeryturę szybciej! Dlaczego?

Różnice w wieku emerytalnym w Europie - nie wszędzie trzeba czekać do 60

W Europie obowiązują różne przepisy dotyczące wieku emerytalnego - nie we wszystkich krajach kobiety i mężczyźni muszą pracować do 60 czy 65 roku życia, jak ma to miejsce w Polsce. W wielu państwach Starego Kontynentu obowiązują niższe progi, a czasem przewidziane są nawet specjalne wyjątki, które pozwalają odejść z pracy jeszcze wcześniej. Tak właśnie jest m.in. w Mołdawii, gdzie funkcjonują nieco inne zasady, które pozwalają kobietom przechodzić na emeryturę wcześniej. Jak to możliwe?

Wiek emerytalny w Mołdawii

Od kilku lat w Mołdawii wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony i różni się w zależności od płci oraz indywidualnych okoliczności. Podnoszenie wieku emerytalnego i jego wyrównywanie ma na celu zarówno poprawę stabilności finansowej systemu emerytalnego, jak i zapewnienie równości płci, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątków dla osób, które pełniły dodatkowe obowiązki rodzinne. Obecnie bowiem standardowy wiek emerytalny dla kobiet wynosi tam 61,5 roku, a dla mężczyzn 63 lata. Część płci pięknej może jednak na emeryturę pójść aż trzy lata wcześniej. Kiedy to jednak możliwe?

Trzy lata wcześniej na emeryturę? W Mołdawii należy spełnić ten warunek

Kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej pięcioro dzieci, mogą przejść na emeryturę wcześniej, bo aż o trzy lata, co oznacza, że w ich przypadku obecnie próg wynosi 58,5 lat. Tak wyjątkowe rozwiązanie sprawia, że Polacy, a w szczególności Polki mogą pozazdrościć niższego wieku emerytalnego, jednak warto pamiętać, że jest to sytuacja przejściowa. W nadchodzących latach wiek emerytalny w Mołdawii będzie stopniowo rosnąć i do 2028 roku zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą przechodzić na emeryturę dopiero w wieku 63 lat, czyli później niż obecnie obowiązujące progi w Polsce.