Wykupił cały sklep tuż przed świętami. YouTuber pokazał wielkie serce

Polski YouTuber Paweł "Jawor" Jaworski wykupił cały sklep zoologiczny w Gdyni tuż przed świętami.

Wydał ponad 30 tysięcy złotych, a cały towar przekazał schronisku OTOZ Animals w Dąbrówce.

Poznaj historię właścicielki sklepu i dowiedz się, dlaczego ten gest miał podwójne znaczenie.

YouTuber wykupił cały sklep zoologiczny w Gdyni

Zbliżające się święta pokazują, jak wielką moc mają małe, dobre gesty. Na ryneczku Obłuże w Gdyni wydarzyło się coś, co poruszyło zarówno klientów, jak i internautów. Paweł "Jawor" Jaworski - znany twórca internetowy obserwowany przez blisko dwa miliony osób - odwiedził niewielki sklep zoologiczny i wykupił w nim wszystko, co znalazł na półkach. Na zakupy przeznaczył ponad 30 tysięcy złotych, a cały towar przekazał zwierzętom ze schroniska OTOZ Animals w Dąbrówce. Dlaczego jednak zdecydował się na taki krok? Okazuje się, że chciał pomóc nie tylko zwierzakom ze schroniska, ale również pani Katarzynie - właścicielce sklepu.

Ratunek dla małego biznesu

Bohaterką tej historii jest bowiem również pani Katarzyna, właścicielka jednoosobowego sklepu działającego na osiedlowym ryneczku od 2016 roku. Kobieta przez lata sama regularnie wspierała bezdomne zwierzęta, przekazując im część produktów. Ostatnie miesiące były jednak dla niej wyjątkowo trudne - rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiły, że zaczęło brakować środków nawet na podstawowe produkty, przez co sklepik nie był zatowarowany w stu procentach. Interwencja Jawora okazała się więc nie tylko spontanicznym, świątecznym gestem, ale i realną pomocą, która pozwoliła właścicielce odetchnąć i przygotować sklep na dalsze funkcjonowanie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jawor wykupił cały sklep zoologiczny [ZDJĘCIA]

Dary dla schroniska i kolejne działania twórcy

Ogromna ilość karmy, akcesoriów i innych produktów tak jak wspominaliśmy trafiła do OTOZ Animals w Dąbrówce, gdzie pomoże w opiece nad czworonogami. To jednak niejedyna inicjatywa Jawora w tym okresie. Twórca prowadzi także zbiórkę świątecznych upominków dla dzieci z domów dziecka, zachęcając swoją społeczność do dołączenia.