Zarobki w kościele. Ile zarabiają księża, a ile zakonnice? Szczegóły wynagrodzeń

Proboszcz, wikary, biskup – kto ile zarabia?

Wynagrodzenia w kościele katolickim w Polsce są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak wielkość parafii, lokalizacja oraz liczba udzielanych sakramentów. Jak czytamy na portalu stolikwolnosci.pl, przeciętny wikariusz może jednak liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,5–3,5 tys. zł netto miesięcznie. Proboszczowie zarabiają nieco więcej – od 4 do 6 tys. zł, a w dużych miastach ich dochody mogą przekraczać 8 tys. zł miesięcznie. Biskupi natomiast mają zapewnione stałe wynagrodzenie z Konferencji Episkopatu Polski oraz diecezji, które sięga około 10 tys. zł miesięcznie.

Zakonnice – skromne życie i symboliczne kieszonkowe

Większość z ponad 30 tys. sióstr zakonnych w Polsce nie otrzymuje pensji. Ich utrzymanie zapewnia zgromadzenie, a miesięczne kieszonkowe waha się od 50 do 300 zł. Jedynie około 10% zakonnic pracuje na etacie, głównie jako katechetki w szkołach, otrzymując pensję na poziomie około 3,6 tys. zł brutto, co daje około 2,9 tys. zł netto.

Widać więc, że zarobki duchownych w Polsce są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak pełniona funkcja, lokalizacja parafii oraz dodatkowe obowiązki. Podczas gdy niektórzy duchowni mogą liczyć na stosunkowo wysokie dochody, wielu z nich żyje skromnie, polegając na wsparciu zgromadzeń i wiernych. Jak jednak przedstawia się system emerytalny w kościele?

Emerytury duchownych – dwa filary wsparcia

System emerytalny duchownych opiera się na dwóch filarach: ZUS i Funduszu Kościelnym. Duchowni zatrudnieni na etacie opłacają pełne składki, natomiast pozostali tylko 20%, a resztę pokrywa państwowy Fundusz. Przeciętna emerytura księdza wynosi więc około 5 tys. zł brutto, z czego część to dodatek z Funduszu Kościelnego. Co ciekawe, emerytowani biskupi otrzymują nawet do 10 tys. zł miesięcznie.