Na tę imprezę wydali wszystkie oszczędności. Miało być jak z bajki

Wesele to zawsze wyjątkowy moment w życiu dwóch kochających się osób. Zazwyczaj dzień ten rozpoczyna się od wizyty w kościele bądź w urzędzie, a następnie przychodzi czas na wspólną zabawę z najbliższymi. Organizacja takiej uroczystości to często nie lada wyzwanie oraz niestety również spory wydatek. Coś na ten temat wie pewna brytyjska para, która na takową imprezę wydała 35 tys. funtów, czyli niemal 180 tys. zł! Panna młoda - Nisrina Sayeed opowiedziała na swoim TikToku całą historię związaną z uroczystością, która okazała się niewypałem, choć miało być bajkowo.

Goście weselni wychodzili z uroczystości po 15 minutach. Para młoda przeżyła szok!

Para młoda nie oszczędzała na organizacji wesela i wybrała najlepszą salę z pięknym widokiem oraz jedzenie wysokiej klasy. Niestety te aspekty nie zatrzymały gości na zabawie, bowiem większość z nich pakowała sobie jedzenie na wynos i wychodziła po 15 minutach. Dlaczego jednak najbliżsi zdecydowali się opuścić nowożeńców w tak ważnym dniu? Okazuje się, że para zorganizowała imprezę w tygodniu, więc sporo osób na drugi dzień musiało iść do pracy i tym samym nie miało możliwości zostać do późnych godzin wieczornych. Drugą istotną kwestią jest fakt, iż wesele odbyło się jeszcze w czasach pandemii COVID-19, więc goście bali się zarażenia wirusem od innych. Co ciekawe, zgodnie z informacjami podanymi przez portal goniec.pl, najlepsi przyjaciele pary młodej zostali na imprezie i bawili się do białego rana.

