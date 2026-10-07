Atak nożownika w szkole w Ostrołęce! Wielu poszkodowanych. Sprawca ma zaledwie 19 lat

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-07 12:06

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce doszło do ataku nożownika. Na miejsce skierowano liczne zespoły ratownictwa medycznego, policję i straż pożarną. Służby potwierdzają, że poszkodowanych zostało co najmniej siedem osób, w tym dwie ciężko. 19-letni napastnik został już zatrzymany.

Policjanci zatrzymujący nożownika leżącego na ziemi. W tle radiowóz. O ataku w szkole w Ostrołęce przeczytasz na SE.
Autor: Policja Mazowsze/ Materiały prasowe 19-latek zaatakował nożem w szkole

Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, przed południem w szkole przy ul. Parkowej w Ostrołęce. Według relacji świadków wewnątrz budynku rozległy się krzyki i wezwania do zaalarmowania policji. Na miejsce przyjechały kolejne zastępy straży pożarnej, patrole policji i zespoły ratownictwa medycznego. Do działań skierowano także przedstawicieli miejskiego zarządzania kryzysowego.

W rozmowie z reporterem „Super Expressu” radomska policja przekazuje, że rannych zostało co najmniej siedem osób, w tym dwie ciężko. Ich zdaniem sprawca użyć miał ostrego narzędzia.

- Napastnikiem był 19-latek, który uczył się w tej szkole. Młody mężczyzna próbował uciec po ataku, ale został zatrzymany. Na miejscu stale pracują policjanci - informuje nas biuro prasowe mazowieckiej policji. 

Policja nie ujawnia dotąd danych podejrzewanej osoby ani możliwego motywu.

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