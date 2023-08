TAJEMNICZE I NIESAMOWITE!

Byliśmy pod trybuną honorową! Tak wyglądają podziemia pod placem Defilad

Ledwo robotnicy zdjęli parę metrów nawierzchni pl. Defilad, a już natrafili na niespodzianki! Budowa pl. Centralnego przed PKiN to pierwsza od prawie 70 lat okazja, by zajrzeć do centrum Warszawy sprzed 1939 r. Ale też okazja, by zejść do podziemi pod trybuną honorową, do pomieszczeń rodem z czasów PRL. Ekipa „Super Expressu skorzystała z tej możliwości. Pokazujemy w galerii co kryją dziś tajemnicze wnętrza pod trybuną honorową, z której przemawiał Bolesław Bierut.