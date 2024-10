Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Tusk obiecywał zmiany. Wyszło jak zawsze

Fundusz Kościelny w Polsce to budzący sporo emocji temat. Powstał on na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku, a według założeń miał być formą rekompensaty dla kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Unikalna instytucja finansowa miała zostać zlikwidowana, co podkreślała Koalicja Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi. Po czasie jednak podejście do tematu nieco się zmieniło.

Co dalej z Funduszem Kościelnym?

W ostatnim czasie wiele osób zaobserwowało, iż sporo kwestii w rządzie nie idzie tak, jak trzeba. Prace nad likwidacją Funduszu Kościelnego także należą do poczynań, przy których stawiamy ogromny znak zapytania.

Jesteśmy na finale prac. Zespół, który powołaliśmy, intensywnie spotyka się dwa razy w tygodniu, w tym tygodniu również — pod jego koniec. Myślę, że tak, jak mówiliśmy - we wrześniu będę w stanie przedstawić [...] rekomendacje, kilka rozwiązań dla Rady Ministrów i dla premiera - mówił w środę, 11 września, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Fakt.pl.

Niestety jest już początek października, a nowych wieści brak. Wiadomo jednak, że na 2025 rok wydatki na Fundusz Kościelny na 2025 roku mają wynieść aż 277 mln 710 tys. zł. Oznacza to więc, iż najprawdopodobniej rząd nie zlikwiduje instytucji, a wręcz przeciwnie dalej będzie ją wspierał finansowo. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ile pieniędzy rząd przeznacza na Fundusz Kościelny? To zaskakujące kwoty

Fundusz Kościelny od lat jest sukcesywnie powiększany. Ile jednak konkretnie pieniędzy każdego roku rząd przeznacza na tę kwestię? W 2015 roku było to 128 ml zł, lecz w 2022 roku już 200 mln zł. W kolejnych latach 216 mln zł i w tym roku wyniósł on dokładnie 257 mln zł.

Na 2025 rok przewiduje się 20 mln zł więcej, czy więc nici z likwidacji funduszu? Wszystko na wskazuje, lecz na ten moment nie mamy jeszcze dokładnych informacji z rządu. Być może prace nad innym rozwiązaniem, niekoniecznie likwidacją już trwają.