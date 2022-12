Darmowe wydarzenia w weekend 16-18 grudnia w Warszawie. Co? Gdzie? Kiedy?

Darmowe imprezy w Warszawie. Co się dzieje w weekend 16-18 grudnia w stolicy?

Święta Bożego Narodzenia są już na horyzoncie. Za oknem śnieg. Nie da się uniknąć świątecznej atmosfery, która powoli wypełnia całą Warszawę. Kupujemy prezenty i niedługo zaczniemy przygotowania. Niestety, do czasu wolnego (na który wielu z nas czeka już od dawna) został jeszcze tydzień. Nie oznacza to, jednak że powinniśmy odmawiać sobie odpoczynku czy relaksu. Wiadomo, można to robić w domu na kanapie. Ale przecież o wiele ciekawiej jest spróbować czegoś nowego albo zaczerpnąć nieco rześkiego grudniowego powietrza.

Właśnie dlatego stworzyliśmy poniższą galerię. Zebraliśmy w niej najciekawsze wydarzenia w Warszawie 16-18 grudnia. Są tam warsztaty, jarmarki, festiwale i wiele innych. Większość wydarzeń ma charakter świąteczny, ale ci którzy chcą uciec od świątecznej gorączki też znajdą coś dla siebie. Jak zawsze wstęp na wszystkie zebrane przez nas wydarzenia jest darmowy – nie ma już czasu na wymówki! Ruszamy w miasto!