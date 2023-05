Dni Białołęki 2023. Wilki, Grubson, Kuba Badach, Bryska i Sidney Polak na scenie!

Dni Białołęki 2023 nadchodzą wielkimi krokami. W tym roku święto dzielnicy to aż 3 dni zabawy, koncertów, animacji i pokazów dla mieszkańców dzielnicy i wszystkich innych warszawiaków, którzy w dniach 16-18 czerwca pojawią się w Parku Picassa i Parku Henrykowskim.

Koncertowy weekend rozpocznie Kuba Badach, wokalista jazzowy i kompozytor, laureat nagrody Fryderyka. Później na scenie pojawią się Wilki, które zaprezentują bardziej rockowe brzmienia. Zespół rozpoczął działalność w 1991 roku, ma na koncie 8 albumów studyjnych, więc grono jego fanów to już kolejne pokolenie. W sobotę na scenie pojawi się młoda wokalistka Bryska oraz Grubson.

i Autor: materiały prasowe Dni Białołęki 2023

Oprócz koncertów zaplanowano zajęcia sportowe - jogę, krav magę, zumbę. Podczas zajęć z kalisteniki w nowej strefie street workout instruktorzy przez cały dzień będą pokazywać jak ćwiczyć z własnym ciałem. Najmłodsi będą mogli poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni, pomalować buźkę w kąciku zabaw. Animatorzy zadbają też żeby wyczarować ze skręcanych balonów kształty i zwierzątka o jakich zamarzą najmłodsi. W strefie będzie też można wygrać karnety do klubu oraz sali zabaw i do parku trampolin.

Na Dniach Białołęki 2023 pojawi się też strefa foodtrucków.

Dni Białołęki 2023. Rodzinny piknik w Parku Henrykowskim

Ostatni dzień święta dzielnicy, to tradycyjnie piknik rodzinny w Parku Henrykowskim. To okazja do poznania białołęckich organizacji pozarządowych, które zaprezentują swoje działania. Ale to nie wszystko. Będą pokazy eksperymentalne z Szalonym Naukowcem, zabawy muzyczne z „Zuzanną Żyrafą”, występy cyrkowe, warsztaty modelarskie i malarski oraz spektakl teatralny dla dzieci. Na zakończenie tego dnia na scenie wystąpi Sydney Polak, który tworzy muzykę z pogranicza reggae, hip-hopu i folku, a publiczności znany jest z piosenek „Chomiczówka” i „Otwieram wino”.

Tegoroczne obchody zakończy "Wieczór Komedii Improwizowanej" w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Głębockiej 66. Wystąpią: grupa Ad Hoc, zespół ImproBand wraz z Wojciechem Tremiszewskim. Bezpłatne wejściówki można odebrać od 9 czerwca od godz. 18 w kasach BOK.