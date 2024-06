Dookoła spalonego wiadra leżały fragmenty ludzkiego ciała. Były policjant podejrzany o brutalną zbrodnię

i Autor: Shutterstock

SCENY NICZYM Z HORRORU

Dookoła spalonego wiadra leżały fragmenty ludzkiego ciała. Były policjant podejrzany o brutalne morderstwo

Pierwsze szczegóły tego mrożącego krew w żyłach, a przede wszystkim, brutalnego zabójstwa opisane zostały przez portal „gazeta.pl”. Historia swój początek miała 5 czerwca. 53-letni mieszkaniec Warszawy pojechał do Piaseczna, aby spotkać się z klientem. Ten, był mu winien ok. 25 tysięcy złotych. Tego dnia ostatni raz widziano go żywego.