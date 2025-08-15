Dramatyczna akcja w Wesołej: Policjanci i strażacy ruszyli na ratunek! O krok od tragedii

Policjanci z Wesołej, we współpracy ze strażakami, ruszyli na pomoc mężczyźnie w płonącym domu. Dzięki szybkiej interwencji służb, udało się uniknąć tragedii. Jak relacjonuje podinsp. Joanna Węgrzyniak, policjanci natychmiast podjęli działania po otrzymaniu zgłoszenia o zadymieniu. Sprawdź szczegóły dramatycznej akcji.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że funkcjonariusze z Wesołej natychmiast podjęli działania po otrzymaniu zgłoszenia o silnym zadymieniu w jednym z domów. Dzielnicowi i patrolowcy błyskawicznie pojawili się pod wskazanym adresem.

Na miejscu okazało się, że dym wydobywa się z wnętrza budynku w ogromnych ilościach. Istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się w środku. Policjanci musieli działać szybko i sprawnie, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

„Trzeba było dotrzeć do środka i sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje tam pomocy. Nie było żadnego odzewu z wnętrza, a istniało duże prawdopodobieństwo, że właściciel jest na miejscu” – relacjonuje podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Siłowe wejście do mieszkania i udana akcja ratunkowa

Wspólnie ze strażakami, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania na piętrze. W środku znajdował się mężczyzna, z którym nie można było nawiązać logicznego kontaktu.

Funkcjonariusze natychmiast wyprowadzili go z zadymionego pomieszczenia, ratując mu życie. Mężczyzna został przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji policjantów i strażaków, życie mężczyzny zostało uratowane. Jak podkreślają służby, w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, a sprawna interwencja może zadecydować o ludzkim życiu.

