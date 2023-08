Dwie tragedie w jeden dzień. Motorowerzysta roztrzaskał się na znaku, skoda rąbnęła w drzewo i dachowała

Babiec Rżały. Nie żyje motorowerzysta

Do pierwszego tragicznego wypadku we wtorek, 1 sierpnia, doszło około godz. 13:30 w miejscowości Babiec Rżały (pow. sierpecki). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 55-latek na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i stracił panowanie nad motorowerem marki Romet. Mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w pionowy znak drogowy. 55-latek nie przeżył wypadku. Zginął na miejscu.

Łukoszyno Biki. Małżeństwo ciężko ranne w wypadku

Minęły zaledwie cztery godziny, a doszło do kolejnego dramatu na drodze. Około godz. 17:45 w miejscowości Łukoszyno Biki (pow. sierpecki) na prostym odcinku drogi poza obszarem zabudowanym, kierujący osobową skodą oktawią z bliżej nieokreślonej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na prawą stronę jezdni, do rowu i zderzyło się z drzewem, a następnie dachowało. Jak przekazała sierpecka policja, skodą podróżowało małżeństwo - 38-letni mężczyzna oraz 37-letnia kobieta. Para z ciężkimi obrażeniami ciała została przetransportowana przez pogotowie do szpitali w Płocku i we Włocławku.

Sierpeccy policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tych dwóch przerażających wypadków.