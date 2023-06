Głosuj na Malwę i Miłosza w konkursie na Drzewo Roku. Stały się symbolem miejskich drzew

Mieszkańcy obronili Malwę i Miłosza

To ostatni moment na głosowanie na Malwę i Miłosza. Obrona tych rosłych drzew trwała blisko dwa miesiące i zakończyła się sukcesem, a działania zintegrowały lokalną społeczność. Mieszkańcy powołali m.in. orkiestrę dla drzew, zorganizowali pikietę i złożyli oficjalny wniosek o nadanie im statusu pomnika przyrody, który jest obecnie procedowany. Przebudowa tamtejszej ulicy zwiastowała wycinkę 30-metrowych dębów. Aktywiści przekonali prezydenta Rafała Trzaskowskiego do tego, by zakazał usunięcia drzew. W efekcie nowo wybudowana jezdnia omija rośliny, które stały się dzięki temu symbolem losu miejskich drzew.

Głosowanie na Drzewo Roku

Malwa i Miłosz walczą w konkursie Klubu Gaja na polskie Drzewo Roku. Do niedawna szły łeb w łeb z drzewami z Torunia i Wrocławia. Głosować można na stronie www.drzeworoku.pl do piątku, 30 czerwca włącznie. Jeśli warszawskim dębom uda się wygrać, oprócz uzyskania tytułu będą reprezentować Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year.

Rajd Trzaskowskiego po Wesołej. Byliśmy krok w krok z prezydentem gdy rozmawiał z mieszkańcami o dzikach, dębach I marihuanie