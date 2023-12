Potworna czołówka osobówki z ciężarówką. Kierowca cudem przeżył wypadek

i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Grójec. Kierowca cudem przeżył to zderzenie. Rozpędzona osobówka wbiła się czołowo w ciężarówkę

KTOŚ NAD NIM CZUWA

To był istny horror. W okolicach godziny 3 w nocy w środę (13 grudnia) na drodze krajowej nr 50 doszło do czołowego zderzenia osobówki i ciężarówki. Kierujący osobowym oplem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i wbił się w rozpędzoną ciężarówkę. Droga przez wiele godzin była zablokowana. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.