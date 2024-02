Iga Świątek, Wojciech Kępczyński i "Borkoś" walczą o tytuł Warszawiaka Roku 2023. Ruszyło głosowanie w stołecznym plebiscycie

Plebiscyt Warszawiaki 2023 wszedł w fazę głosowania nad kandydatami. Mieszkańcy stolicy po raz 8. mają okazję wybrać to, co najlepsze Warszawie. Na podstawie propozycji zgłoszonych w styczniu przez mieszkańców, kapituła plebiscytu „Warszawiaki” wyłoniła 118 finalistów. Wśród nich jest po 10 kandydatów w kategoriach: najlepsza Kawiarnia, Restauracja, Sport, Kultura, Rozrywka, Inicjatywa, Zdjęcie, Wydarzenie, Warszawa w sieci oraz Warszawiak Roku 2023. 11 kategorią jest najlepsza dzielnica i tu mieszkańcy wybiorą jedną spośród wszystkich 18 dzielnic.

Emocjonujące są zawsze kategorie personalne. O tytuł Warszawiaka Roku 2023 walczyć będzie m.in. nasza genialna tenisistka Iga Świątek, która rozsławia imię Polski i Warszawy na świecie, a w 2023 r. wygrała sześć turniejów i pośmiertnie nominowany dziennikarz muzyczny Marek Gaszyński, autor słów do przeboju Czesław Niemena „Sen o Warszawie” - który stał się nieformalnym hymnem kibiców klubu Legia Warszawa. Jest też dyrektor Teatru Muzycznego Roma Wojciech Kępczyński, który właśnie w 2023 roku obchodził 25-lecie pracy w tym teatrze i z „zakurzonej operetki” stworzył światowy teatr musicalowy, ściągający do Warszawy najsłynniejsze tytuły jak „Mis Sajgon”, „Koty” czy „Upiora w operze”. A wciąż nie powiedział ostatniego słowa, bo każdą premierę kończy pytaniem do zespołu: „I co robimy dalej?”.

W dziesiątce nominowanych są też osoby bardzo prężnie działające tylko na terenie Warszawy – to m.in. ratownik-pasjonat Marcin Borkowski „Borkoś”, który po wypadku wrócił do jazdy motoambulansem i pomagania ofiarom wypadków czy dwie społeczniczki, nominowane już w miejskim plebiscycie „Warszawianka Roku”: prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram, która stoi na straży praw człowieka i prezeska Fundacji „Daj herbatę” Katarzyna Nicewicz - rzeczniczka i dobry duch najuboższych, wulkan empatii, entuzjazmu i pomysłów, jak by tu jeszcze pomóc. Wszystkich nominowanych można poznać wchodząc na stronę warszawiaki.pl

- Najważniejszą rolę w wydarzeniu odgrywają mieszkańcy Warszawy, którzy zarówno zgłaszają propozycje w pierwszym etapie, jak i wybierają ostatecznych zwycięzców w wielkim finale – zaznacza Bartosz Kańtoch, pomysłodawca i inicjator plebiscytu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bartosz Kańtoch opowiada nam o powstaniu plebiscytu Warszawiaki

Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy. Dzielnica Ursynów jest partnerem głównym tegorocznego wydarzenia. A „Super Express” patronem medialnym.

Głosować można do 29 lutego 2024. Wyniki poznamy w połowie marca.

A tak było na finałowej gali Warszawiaki 2022: