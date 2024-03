Jedyna taka debata w tej kampanii! Wszyscy kandydaci na fotel prezydenta Warszawy w jednym miejscu. Gdzie oglądać debatę?

Debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Gdzie i kiedy?

Już 7 kwietnia mieszkańcy stolicy przy urnach wyborczych zdecydują, kto będzie rządził miastem przez kolejne lata. Do wyboru będą mieli 6. kandydatów. Będą to: Tobiasz Bocheński (kandydat PiS), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Rafał Trzaskowski (kandydat KO), Przemysław Wipler (kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców), Janusz Korwin-Mikke (kandydat bezpartyjny) i Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski).

W środowy wieczór, 27 marca, wszyscy ci kandydaci spotkają się na debacie, podczas której odpowiedzą na pytania dotyczące przyszłości Warszawy. Debata transmitowana przez TVP rozpocznie się o godz. 20.

Co ciekawe, pierwszy - i jedyny raz przed 7 kwietnia - w konfrontacji z rywalami weźmie udział obecny włodarz stolicy Rafał Trzaskowski. We wcześniejszych debatach internetowych dyskutowało tylko pięcioro kandydatów.

- Wpłynęło do nas kilkadziesiąt zaproszeń o udział w debatach, nie jestem w stanie być wszędzie. Tak się utarło, że debata ze wszystkimi kandydatami jest jedna i taka będzie. Wreszcie mamy niezależną telewizję i tam debatujemy - tak prezydent Rafał Trzaskowski odpowiadał dziennikarzom na pytania, dlaczego unika debatowania z kontrkandydatami.

Co chcą wiedzieć warszawiacy?

Tuż przed debatą zapytaliśmy warszawiaków o to, jakie pytania zadaliby kandydatom.

"Niech powiedzą nam o budżecie, na co będą wydawać pieniądze w pierwszej kolejności", "Czy wybudują kolejne stacje metra i ile", "Co zrobią, by poprawić równość społeczną w urzędach i na publicznych stanowiskach" - to tylko kilka z wielu pytań, które usłyszeliśmy. Zapewne odpowiedzi na część z nich usłyszymy podczas debaty.

Co obiecują kandydaci na prezydenta Warszawy?

Podsumowaliśmy dotychczasowe zobowiązania kandydatów. Oto, co obiecują mieszkańcom Warszawy jeśli wygrają kwietniowe wybory.

Tobiasz Bocheński (36 l.) kandydat PiS

Wystartował z hasłem "Z miłości do Warszawy". Mieszkańcom stolicy obiecuje, że:

stworzy Centrum Wsparcia Kobiet

zacznie budowę dwóch linii metra jednocześnie

zamrozi liczbę etatów w ratuszu i nie będzie zatrudniać nowych pracowników, tylko „uwolni potencjał tych, którzy już pracują w urzędzie”

nie będzie zwężał ulic i likwidował miejsc parkingowych

będzie budował parkingi podziemne

będzie przenosił miejskie urzędy tak, by nie były zlokalizowane wyłącznie w lewobrzeżnej części Warszawy

zapowiedział wprowadzenie programu „Zielony Zakątek”, w ramach którego miałyby powstać zielone miejsca wypoczynku i spotkań na osiedlach ubogich dziś w zieleń i rewitalizację warszawskich podwórek

chce decentralizować zarządzanie Warszawą tak, by odebrać część kompetencji prezydentowi a przekazać je burmistrzom i radom dzielnic

Tobiasz Bocheński zadeklarował, że w razie wygranej jego zastępczynią w ratuszu miałaby być Barbara Socha.

Magdalena Biejat (41 l.) kandydatka Lewicy

woli budować nowe linie tramwajowe – m.in. na Gocław i Białołękę, niż metro. Zapowiada też linie tramwajowe wychodzące poza granice Warszawy - do Raszyna, Łomianek i Ząbek

nie chce zadeklarować ile stacji metra wybuduje w nowej kadencji, Chce natomiast poprawiać przebieg II linii metra na Pradze-Południe a dać priorytet linii IV

deklaruje rozwój kolei miejskiej z większą liczbą więcej lokalnych przystanków

chce z pl. Konstytucji zrobić park, likwidując parking dla samochodów

zapowiada buspasy wszędzie tam, gdzie wg danych ZTM autobusy stoją dziś w korkach

planuje budować co najmniej 2 tys. nowych mieszkań miejskich rocznie

chce uczniom w szkołach zapewniać darmowe „zdrowe posiłki z możliwością wyboru opcji roślinnej”

Magdalena Biejat zadeklarowała, że w razie wygranej jednym z wiceprezydentów będzie Jan Mencwel, aktywista ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Rafał Trzaskowski (52 l.) kandydat KO

Obecny prezydent Warszawy w tej kampanii wybrał hasło „Po prostu Warszawa” i do tej pory częściej podsumowuje to, co zrobił w minionej kadencji niż zapowiada to, co będzie robił w kolejnej.

prezydent po prostu zamierza kontynuować to, co rozpoczął w ciągu ostatnich sześciu lat

zapowiada po raz kolejny budowę tramwaju na Gocław i na Białołękę oraz dokończenie budowy tramwaju na Wilanów

deklaruje zmianę w kontekście współpracy samorządu z rządem i liczy na zastrzyk finansów

wspólnie z rządem i z pieniędzy UE chce budować II i IV linię metra i planować kolejne

chce nadal zmieniać centrum Warszawy na zielone i przyjazne mieszkańcom

nowością ma być program wsparcia dla przyszłych psychiatrów – po 4 tys. zł miesięcznie na specjalizację w zamian za pracę w stołecznych placówkach przez co najmniej 3 lata

w Szpitalu Południowym miałaby powstać publiczna poradnia leczenia niepłodności

Rafał Trzaskowski obiecał Szymonowi Hołowni, że po wygranych wyborach jego nową zastępczynią w ratuszu będzie Adrianna Porowska z Trzeciej Drogi.

Przemysław Wipler (45 l.) kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców

przekonuje, że Warszawa powinna być miastem, w którym buduje się nowe mieszkania

jest przeciwnikiem zwężania ulic i likwidowania miejsc parkingowych

jest zwolennikiem starego hasła „Metro plus obwodnica równa się stolica”, Zapowiada domknięcie obwodnic za fundusze rządowe. Chce przekazać te inwestycje GDDKiA

złożył w sądzie administracyjnym skargę na Strefę Czystego Transportu w Warszawie. Uważa, że zakaz wjazdu do centrum miasta dla starych aut jest kuriozalny

deklaruje zmniejszenie biurokracji w stołecznym samorządzie, ale jak zamierza to zrobić, nie podaje

zamierza ścinać wydatki na infrastrukturę miasta i wprowadzić koordynację remontów, by te same tereny w mieście nie były remontowane i za kilka lat znów rozkopywane

chciałby żeby warszawskie centrum było najwyższym city w Europie

Janusz Korwin-Mikke (81 l.) kandydat bezpartyjny

„Szlag mnie trafia na to, co robią kolejni prezydenci Warszawy i chcę to zmienić. Liczą się ludzie, a nie pieniądze w budżecie”

ale chce jednocześnie zmniejszyć zadłużenie Warszawy, bo uważa że dotychczasowe władze stolicy zadłużyły miasto nadmiernie

chciałby żeby Warszawa „była normalnym miastem dla ludzi, a nie dla urzędników”

zapowiada radykalnie: „Rozbiorę tramwaj do Wilanowa i przywrócę trzy pasy ruchu na Belwederskiej”

kandydat chce wyrzucić tramwaje z centrum miasta. „Centrum ma być dynamiczne, nowoczesne i odkorkowane” – twierdzi.

sprzeciwia się zdecydowanie koncepcji „miasta-ogrodu”, bo uważa, ze jeśli ktoś chce mieć ogród w miejscu zamieszkania to niech się przeniesie do Milanówka

postulat kandydata: „Powyrywać słupki i pozwolić parkować samochodom, przywrócić ogólnodostępne parkingi”

Romuald Starosielec (65 l.) kandydat Ruchu Naprawy Polski

kandydat przede wszystkim chce zmienić ustrój Warszawy. „Powinniśmy wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej: - obligatoryjne referendum, weto obywatelskie i inicjatywa uchwałodawcza należąca do mieszkańców” – uważa.

w najważniejszych sprawach miasta chce oddać głos warszawiakom, którzy poprzez aplikację mogli decydować np. czy inwestować w metro czy w tramwaje

jest przeciwnikiem zwężania ulic i słupkowania miejsc parkingowych

uchwalenie planu ogólnego zagospodarowania Warszawy i planów miejscowych to kolejny priorytet jego prezydentury

jest zwolennikiem Warszawy jako miasta policentrycznego i małymi centrami lokalnymi

zasponsorowałby miejskim radnym wyjazd do Londynu, by zobaczyli jak tam funkcjonuje metro. Budowa metra to priorytet komunikacyjny

proponuje „bon edukacyjny” dla rodziców. Edukacja powinna być priorytetem w budżecie miasta

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla TVP wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższa niedzielę to mielibyśmy drugą turę w Warszawie. W pierwszej zwyciężyłby Rafał Trzaskowski z poparciem 48 proc. Na kolejnych miejscach znaleźliby się Magdalena Biejat z poparciem 12 proc. i Tobiasz Bocheński z 9 proc. poparcia.