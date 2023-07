i Autor: Tomasz Radzik/Super Express; Archiwum

CZY TO KONIEC PROCESU?

Karl udusił matkę i poćwiartował jej ciało. "Była jedyną osobą, która go wspierała". Sąd nie miał wątpliwości wydając wyrok

Wtorek, 11 lipca – to dzień sądu ostatecznego dla Karla Pfeffera. 26-letni Amerykanin był oskarżony o morderstwo swojej matki Gretchen. Kobieta mieszkała z mężczyzną w bloku na warszawskim Żoliborzu. To tam, dwa lata temu, Karl miał ją udusić poduszką i poćwiartować zwłoki. We wtorek, 26-latek usłyszał nieprawomocny wyrok.