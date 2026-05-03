"Kaczki Balkonowe". Jak zaopiekować się dzikimi lokatorami?

"Kaczki Balkonowe"

Kaczki krzyżówki coraz częściej wybierają balkony czy donice na bezpieczne miejsce do gniazdowania. W odpowiedzi na liczne pytania, co robić z takimi dzikimi lokatorami i jak się nimi zająć, pracownicy Ptasiego Azylu przy Warszawskim ZOO postanowili wszystko dokładnie wyjaśnić za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na początku zaznaczyli, że w przeciwieństwie do gołębi, których pisklęta siedzą w gnieździe tygodniami aż podrosną, kaczuszki już tuż po wykluciu są gotowe do drogi. "Muszą jak najszybciej dotrzeć do wody, gdzie czeka na nie pokarm i bezpieczeństwo. Mama kaczka nie karmi ich w gnieździe, za to od małego uczy je, jak samodzielnie zdobyć jedzenie" - tłumaczą pracownicy Ptasiego Azylu.

Dla maluchów nie jest problemem nawet skok z balkonu, ponieważ w naturze kaczki często gniazdują w dziuplach wysoko nad ziemią. Kaczki nie będą więc długo "mieszkać" u człowieka. Problem pojawia się m.in., gdy balkon jest szczelnie zabudowany, i kaczuszki nie mogą przecisnąć się przez barierki.

Co wtedy robić? Pracownicy podali trzy przykłady sytuacji i objaśnili, jak się wówczas zachować.

Jeśli balkon jest nieszczelny, nie trzeba robić nic. Kaczki po prostu zeskoczą i powędrują do najbliższego akwenu wodnego. Jeśli balkon jest szczelny, a woda blisko, należy przygotować karton z dziurkami wentylacyjnymi i przełożyć do niego wszystkie pisklęta. Następnie zanieść je pod balkon i poczekać, aż nawoływanie maluchów przyciągnie matkę. Gdy się zjawi, należy pisklęta w kartonie zanieść nad wodę. Matka powinna podążyć za nimi. Na początku na brzegu należy wypuścić tylko jedno pisklę, a gdy mama do niego podpłynie – resztę. Gdy wody nie ma w pobliżu należy przygotować dwa osobne kartony z dziurkami – jeden dla mamy kaczki, a drugi dla maluchów. Co ważne, najpierw trzeba złapać dorosłą kaczkę, a dopiero później jej dzieci. Nad wodą najpierw należy wypuścić mamę. Gdy się uspokoi, wtedy pierwsze kaczątko, a gdy mama do niego podpłynie – resztę.

5

Złote zasady, które warto znać

Pracownicy Ptasiego Azylu przygotowali również zbiór kilku złotych zasad dla każdego goszczącego kaczki na balkonie. Oto one:

"Zawsze przelicz puste jajka w gnieździe. Jeśli skorupek jest 10, a Ty masz 9 kaczuszek - jedna gdzieś się schowała!"

"Adopcja to nie mit: jeśli mama się spłoszy i nie wróci, możesz poszukać w okolicy kaczki z młodymi w podobnym rozmiarze"

"Ośrodek rehabilitacji: jeśli próby połączenia rodziny zawiodą lub matka nie wraca przez cały dzień, niezwłocznie dostarcz maluchy do ośrodka"

"Pomoc służb: w razie wątpliwości zadzwoń pod numer 986 (Ekopatrol Straży Miejskiej)"

Cały post Ptasiego Azylu udostępniamy poniżej: